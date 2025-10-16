شريف العلماء : الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة

القاهرة في 16 أكتوبر / وام/ قال شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول،إن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي، من خلال تبنّي مبادرات نوعية ومشاريع رائدة تدعم تسريع التحول في قطاع الطاقة، وتوازن بين الاستدامة والنمو الاقتصادي.وأشار في هذا الصدد إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته الدولة ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً،الذي يعد أحد النماذج المتميزة للشراكات الدولية في هذا المجال، إذ يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع تبنّي المبادرات والتقنيات الموفّرة للطاقة وخفض الانبعاثات.

جاء ذلك في تصريح خلال زيارته معرض مصر للطاقة وفايركس 2025، الذي يُقام في القاهرة، من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة حيث اطلع على أبرز الابتكارات والحلول الحديثة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وكفاءة الموارد.

وأكد أهمية المعرض في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم التحول العالمي نحو أنظمة طاقة مرنة وآمنة ومنخفضة الكربون.

وأضاف:" حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في مجال الطاقة النظيفة؛ إذ تجاوزت القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة 6.7 جيجاواط، كما تعمل الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، الهادفة إلى أن تصبح الإمارات من أكبر المنتجين والمصدرين للهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2050، بما يدعم رؤيتها في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

وأوضح أن رؤية الإمارات في قطاع الطاقة تنسجم مع التوجهات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزز مكانتها كدولة رائدة في الابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض تمثل منصات مهمة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.