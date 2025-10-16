"زراعة الشارقة" تفوز بجائزة "الفاو" لأفضل الممارسات في مجال الإنتاج النباتي

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ فازت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بجائزة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأفضل الممارسات في مجال الإنتاج النباتي ووقاية النباتات المستدامة، عن ممارسات الزراعة للقمح في منطقة مليحة.وحصلت حكومة الشارقة على هذا الإنجاز عن تطوير واعتماد ونشر ممارسات الزراعة المستدامة للقمح في مليحة وهي منطقة زراعية إستراتيجية في إمارة الشارقة حيث تم استصلاح 1900 هكتار باستخدام أنظمة ري حديثة وانتقاء بذور عضوية عالية الجودة وإدارة مبنية على البيانات.

وتسلّم سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، شهادة الإنجاز العالمي الجديدة خلال حفل التكريم الفني الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن فعاليات منتدى الأغذية العالمي 2025، واحتفالات المنظمة بمرور 80 عاماً على تأسيسها.

وشهدت فئة التكريم هذا العام إقبالا واسعا، حيث تلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 271 ترشيحا من 52 دولة، خضعت جميعها لتقييم فني وتنافسي دقيق، ليتم اختيار 39 مبادرة فقط على مستوى العالم، تم تكريم 8 مبادرات منها خلال حفل رفيع أقيم في مقر المنظمة.

ويعكس هذا الإنجاز اختيار إمارة الشارقة كأحد أبرز النماذج الدولية في مجال الابتكار الزراعي المستدام، ويؤكد في الوقت ذاته الدور المتنامي لدولة الإمارات في دعم جهود التنمية المستدامة إقليميا ودوليا.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي:" فخورون بهذا الإنجاز العالمي الجديد والذي يؤكد التزام حكومة الشارقة ببناء قطاع زراعي مستدام يعتمد التقنيات الذكية والمبتكرة التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ التنمية الزراعية ركيزةً تنمويةً مستقبليةً وإرثاً خالداً، مؤكداً مواصلة الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة وتمكين المزارعين وتعزيز التعاون لحماية البيئة وضمان مستقبل أفضل لمجتمعنا".

وأضاف :" يأتي هذا الإنجاز الجديد ثمرة للرؤية الاستباقية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي حوّلت الأرض الخالية إلى واحدة من أفضل مزارع القمح العضوي في الشرق الأوسط".

وأوضح أن هذا الإنجاز يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية والدولية في إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل ويواكب شعار اليوم العالمي للأغذية 2025 "يداً بيد من أجل غذاء أفضل ومستقبل أفضل" إضافة إلى دور الابتكار والتميّز الفني في تطوير النظم الزراعية والغذائية المستدامة.

وأشار إلى أن "الفاو" تعمل على تعزيز تبادل المعرفة وتسريع توسيع نطاق الحلول المبتكرة التي تُحسّن سبل العيش وتحمي الموارد الطبيعية، كما يُبرز تكريم حكومة الشارقة نموذجاً ناجحاً للإنتاج النباتي ووقاية النباتات المستدامة ويُعزّز التعاون بين الفاو ودولة الإمارات في دعم أهداف التنمية المستدامة ودفع تحول النظم الغذائية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عن فخر المنظمة بتكريم حكومة الشارقة، مؤكدا أن هذا التكريم يعكس ريادة دولة الإمارات في تعزيز النظم الغذائية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أن مزرعة القمح في مليحة تمثل نموذجا متميزا يبرز كيف يمكن للابتكار وتبني التقنيات الحديثة والأساليب المعتمدة على البيانات بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تمكين المزارعين، أن يسهم في تحسين الأداء الزراعي في البيئات الجافة ورفع الكفاءة وحماية صحة النبات، ويقدم نموذجا قابلا للتوسع ما يسهم بفاعلية في دعم الأمن الغذائي وصون الموارد الطبيعية.

وتعكس الجائزة النهج الإستراتيجي للإمارة في تطوير الزراعة في البيئات الجافة من خلال معالجة تحديات كفاءة استخدام المياه وصحة التربة والنباتات وبناء قدرات المزارعين والحفاظ على التنوع الحيوي، وقد أسهم هذا النموذج المتكامل والقابل للتوسّع في رفع الإنتاجية وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الاستدامة على المدى الطويل.