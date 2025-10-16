"ايدج" بالتعاون مع " الأمن السيبراني "تعرض حزمة جديدة للكشف عن التهديدات السيبرانية

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أطلقت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أربع منتجات ضمن مجال استخبارات التهديدات.

وكشفت المجموعة عن منتجاتها الجديدة اليوم على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025 . وتشمل تلك المنتجات " PROTECTION360" ، الحل المطوّر بصورة مشتركة من جانب شركة "أوريكس لابس"، المزودة الرائدة لحلول الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة، ومجلس الأمن السيبراني، الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية الأصول الوطنية من التهديدات السيبرانية.

كما يعزز المنتج الجديد " PROTECTION360" محفظة مجموعة ايدج في مجال الإدارة المستمرة لسطح الهجوم بهدف تقليص حدة الهجمات.

وتُوفر المنصات الأربعة مجتمعة حماية شاملة ضد التهديدات الرقمية الناشئة. إلى جانب ذلك، تتيح " API360" الاكتشاف المستمر لواجهة برمجة التطبيقات وتقييم المخاطر، بما يضم واجهات برمجة التطبيقات غير المعلنة وغير المُدارة، كما تحتفظ المنصة بسجل آني لكل واجهات برمجة التطبيقات المكتشفة، مع بيانات "ميتاداتا" للرؤية والحوكمة. واستكمالاً لذلك، تدعم " ASSESSMENT360" أتمتة وتبسيط تقييم أحكام الامتثال، إذ تُمكّن المؤسسات من تقييم إعدادات الأجهزة بشكل مستمر عبر البنية التحتية لنظامها وجدولة عمليات التدقيق الآلية بما يتماشى مع أطرها القائمة.

وتُعد منصة "HONEYPOT360" أداة استخباراتية متقدمة تخضع لتحكم دقيق، وتُستخدم لرصد الأنشطة العدائية داخل الشبكة. ومن خلال نشر أهداف استدراجية تحاكي البيئات الحقيقية، تعمل المنصة على تشتيت انتباه المتسللين بأنظمة تشغيل وهمية وبيئات افتراضية، مما يُسهم في توليد تنبيهات دقيقة وموثوقة حول محاولات الاختراق، ويضمن في الوقت ذاته حماية البنية التحتية الفعلية من أي تهديد مباشر.

وتُعد " DATARIG360" منصة استخبارات للتهديدات في صيغة البيانات كخدمة مخصصة لبيانات المجالات والشهادات واسعة النطاق، ما يسمح للمتخصصين في الأمن السيبراني بالكشف المبكر عن المخاطر، ويُمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات.

كما توفر " DATARIG360" بيانات تسجيل المجالات المستمر، ونظام أسماء المجالات، وبيانات " WHOIS "، ما يمنح المؤسسات رؤية كاملة لنظام مجالاتها العالمية.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: "إن الكشف المبكر عن التهديدات يشكّل ركيزة أساسية للأمن الرقمي ومرونته ومتانته، وتمثل " PROTECTION360" خطوة إضافية إلى الأمام في الحماية العالمية للأصول الرقمية والبيانات والاتصالات. وسنواصل في المجلس دعم شركائنا لحماية أنظمتهم والبنية التحتية الحساسة".

وبدوره، قال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريكس لابس": "تُرسي هذه المنتجات معياراً جديداً للأمن الرقمي والمرونة السيبرانية عبر أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة برمتها. وبفضل ميزاتها القابلة للتخصيص، يمكن تكييف المنصات الأربع لتلبية احتياجات الشركاء في القطاعات الحكومية والصناعية والعامة. ووبدورنا يحدونا الفخر بالتعاون البناء مع مجلس الأمن السيبراني، كما سنواصل تعميقه لتعزيز الدفاعات السيبرانية للمنطقة".