"بيئة" تتعاون مع "هاشغراف" لإطلاق نظام الهوية الرقمية اللامركزية

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ أبرمت "بيئة" المتخصصة في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي في المنطقة شراكة مع مجموعة “هاشغراف” وهي شركة هندسة تكنولوجيا "ويب 3" مقرها سويسرا وتعمل ضمن منظومة "هيديرا بهدف إطلاق "الهوية الرقمية اللامركزية" وهي إحدى الحلول النوعية والأولى من نوعها في المنطقة والتي تسمح بالوصول الآمن إلى مجموعة الخدمات والأعمال المتنوعة التي توفرها "بيئة".

وتؤكد اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي التزام الطرفين المشترك بدفع مسيرة الابتكار والتميز الرقمي في المنطقة.

وتُقدِّم الشراكة منتج IDTrust وهي منصة الهوية ذاتية السيادة المخصصة للمؤسسات ومبنية على تقنية السجلات الموزعة (DLT) الخاصة بمنظومة "هيديرا" وذلك بدعم من مؤسسة هاشغراف ضمن برنامج المسرّع المؤسسي.

وتمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي لـ"بيئة" إذ تضع الأساس لبناء منظومة مترابطة وآمنة تركز على الخصوصية وتشمل قطاعات البيئة والطاقة والعقارات والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة" : "على مدى سنوات التزمنا بمبادئ الاستدامة والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكوننا من أوائل من يطبّق حل "الهوية الرقمية اللامركزية" في المنطقة عبر منظومة أعمالنا المتنامية أود التنويه إلى أنها خطوة أساسية نحو إنشاء تجربة رقمية سلسة لموظفينا وعملائنا وسكاننا وشركائنا بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لحوكمة أكثر ذكاءً واستدامة".

وسيتم طرح حل "الهوية الرقمية اللامركزية" على مراحل بدءًا من عمليات "بيئة" الداخلية والشركاء قبل أن يتم توسيع الخدمة تدريجياً لتشمل جميع الشركات والمشاريع التابعة مثل المجتمعات العقارية الذكية والمنشآت الصحية ومنصات الخدمات البيئية.

كما ستبحث المراحل المستقبلية في التعاون الأوسع مع الجهات الحكومية والمعنية على مستوى المدن في الدولة لترسيخ مكانة "بيئة" كنموذج رائد في تبني الهوية اللامركزية في المنطقة.

وقال كمال اليوسفي رئيس مؤسسة “هاشغراف” : "بدعم من مجلس “هيديرا، تتمثل مهمة مؤسسة “هاشغراف” في تعزيز اعتماد واستخدام منظومة هيديرا عالميًا وتواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثبات ريادتها في تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة من خلال عقد شراكات إستراتيجية ومنها تعاوننا مع "بيئة" ويعكس هذا الالتزام طويل الأمد لـهيديرا بتمكين المؤسسات والجهات الحكومية ليس فقط في دولة الإمارات بل في عموم المنطقة وخارجها ونتطلع قدماً لدعم "بيئة" في هذه المبادرة المبتكرة التي ستعيد تعريف تبني الهوية اللامركزية عالميًا".

ومن خلال الاستفادة من منصة “IDTrust” كحل آمن ومبني على الخصوصية يوفّر النظام الثقة للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية وستتمكن "بيئة" من تقديم خدمات مصادقة رقمية آمنة وفعّالة وسلسة عبر عملياتها ومنظومتها.

وتم تطوير وتشغيل المنصة باستخدام تقنيات تشفير مقاومة للتهديدات الكمية للتحقق من الهويات مما يعزز الثقة والمصداقية في عدة محاور تشمل إصدار الاعتمادات وإجراء عمليات التحقق من العميل وفتح الحسابات المصرفية ومشاركة السجلات الطبية وإثبات تصاريح الإقامة وملكية العقارات والشهادات الأكاديمية ورخص القيادة والتحقق من هويات الموظفين بما في ذلك الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.

وقال ستيفان دايس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة هاشغراف :" يوفر حل “IDTrust” إطارًا قائمًا على الخصوصية لهوية ذاتية السيادة للمؤسسات والجهات الحكومية لتمكين الأفراد والمنظمات على حد سواء ومن خلال شراكتنا مع "بيئة" نضع معاً معياراً جديداً لهوية مؤسسية آمنة ولامركزية".

ووفقًا لتقرير صادر عن جراندفيو ريسيرتش بلغ حجم سوق "الهوية الرقمية اللامركزية" العالمي نحو 647.8 مليون دولار أمريكي في 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 102 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره %90.3 بين عامي 2023 و2030.