"الناشرين الإماراتيين" تشارك في "فرانكفورت للكتاب"

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام /تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض فرانكفورت للكتاب 2025 رافعة من جديد راية الإبداع الإماراتي في أكبر محفل عالمي لصناعة النشر، حيث يجتمع آلاف الناشرين والمؤلفين والمهنيين الثقافيين من مختلف دول العالم، من 15 حتى 19 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة الجمعية في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء علاقات مهنية طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين وتطوير منظومة نشر إماراتية مستدامة وقادرة على التكيُّف مع التحولات العالمية والتأثير على مستوى الصناعة.

وتشارك الجمعية عبر جناح جماعي يضم7من دور النشر الإماراتية الرائدة تشمل: منشورات غاف ودار ثقافة للنشر والتوزيع و دار أجيال للنشر ودار الكتاب الجامعي ودار أوستن ماكاولي للنشر ودار بوملحة للنشر والتوزيع ودار أوغاريت للنشر، بما يعكس التنوع الغني لصناعة الكتاب في دولة الإمارات.

ويعرض جناح الجمعية كتبا من أحدث إصدارات أعضائها مدعومة بتقنية رموز الاستجابة السريعة (QR) التي تتيح للزوار الاطلاع على ملخصات باللغة الإنجليزية ومعلومات الاتصال المباشر ما يفتح المجال لتوسيع عمليات بيع الحقوق وإبرام اتفاقيات نشر دولية مع دور النشر الإماراتية.

وعبر تعاون ثقافي مميز بين دار "أجيال" للنشر ودار "Weltentdecker Verlag" الألمانية للنشر شهد المعرض إطلاق كتابين مترجمين إلى اللغة الألمانية من إصدارات الدار أولهما "فيل على إصبعي" بالشراكة مع الجمعية الألمانية للبهاق والفائز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل 2023 عن فئة الكتاب المصور إلى جانب "حكاية من لونين" الفائز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل 2023 ويمتدّ هذا التعاون أيضاً ليشمل اتفاقية بين "أجيال" ودار "آسيان بوك هاوس" لترجمة كتاب "فيل على إصبعي" إلى اللغتين الأوزبكية والروسية ويعكس هذا التعاون حرص الدار على مد جسور الحوار الثقافي وتعزيز حضور الأدب العربي الموجه للطفل على الساحة العالمية ويؤكد على جودة وتنافسية الإصدارات الإماراتية وقدرتها على الوصول إلى القرّاء حول العالم.

و شمل برنامج مشاركة الجمعية تنظيم حفل استقبال رسمي بمشاركة مجموعة من الناشرين الدوليين، وهدف الحدث إلى توفير منصة تجمع الناشرين الإماراتيين مع أصحاب المصلحة الدوليين وتتيح لهم فرصة قيّمة لتعزيز الحوار المهني والتعريف بإصداراتهم وبناء علاقات مهنية راسخة فضلاً عن إبراز الضيافة الإماراتية كجسر للتواصل الثقافي.

ومثّل جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض وفد ضم سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي للجمعية، الذي أشار إلى أن "المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب تمثل محطة محورية في استراتيجية الجمعية لتعزيز الحضور العالمي لصناعة النشر الإماراتية" مؤكداً أن المشاركة تهدف أيضاً إلى إعادة صياغة دور الناشر الإماراتي كلاعب فاعل في حركة النشر العالمية.

وأضاف “إننا نعمل على تمكين أعضائنا من الاستفادة من هذه المنصة الدولية عبر تعزيز تبادل الحقوق الأدبية وتوسيع نطاق الترجمة وإتاحة الفرص لتعاون مشترك مع مؤسسات عريقة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتُعَدُّ هذه المشاركة جزءاً من رؤية طويلة المدى تهدف إلى بناء صناعة نشر مستدامة في الإمارات قادرة على المنافسة عالمياً وفي الوقت ذاته متجذرة في قيمنا الثقافية والإنسانية و نحن نؤمن بأن الأدب الإماراتي بما يحمله من أصالة وابتكار قادر على أن يكون مصدراً لإلهام القراء والناشرين على حد سواء وأن يفتح آفاقاً جديدة للحوار الثقافي العالمي”.

و تركز الجمعية خلال أيام المعرض على عقد اجتماعات عمل وجلسات تواصل ثنائية تجمع بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم الدوليين إلى جانب ممثلي الجمعيات الأخرى ومنظّمي معارض الكتب حول العالم بما يسهم في توسيع شبكة العلاقات المهنية واستكشاف فرص تعاون طويلة الأمد ودعم حضور الأدب الإماراتي في أسواق عالمية جديدة.