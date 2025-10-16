"تجميع" تطلق مشروعا تجريبيا لمراقبة النفايات والبيئة

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة تجميع، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تدوير والمسؤولة عن عمليات جمع النفايات بمعايير عالمية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إيكوتوين إيه آي، وهي شركة تقنية مقرها في الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ مشروع تجريبي لمدة ثلاثة أشهر، تزود خلاله “إيكوتوين” شركة “تجميع” بحلول متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستخدم لإجراء التحليلات المكانية وعمليات المراقبة البيئية أثناء جمع النفايات بما يتماشى مع مساعي مجموعة تدوير لتحويل 80% من النفايات في أبوظبي بعيدا عن المكبات بحلول عام 2030.

وسيُقيّم المشروع التجريبي منصة "ستي فيو" التي أسستها "إيكوتوين"، لمراقبة الامتثال بالاعتماد على نماذج الذكاء اصطناعي المتطورة، كنماذج اللغة البصرية (VLMs)، التي ترصد لحظيًا النفايات والمخلفات وتصنفها وتحدد أوصافها وأنواعها.

وتمكّن هذه المنصة من رؤية وفهم المشاهد المعقدة للشوارع، بقدرات تحليلية تحاكي التحليل البشري، فترصد حالات امتلاء الحاويات بالنفايات وتجاوزها للمساحة الاستيعابية، وحالات تراكم الرمال، والتخلص غير القانوني من النفايات.

وسيجرى تركيب هذه المنصة في عددٍ من مركبات "تجميع" العاملة في مختلف مناطق أبوظبي، لضمان تكوين رؤية أوضح لحالة النفايات والظروف البيئية، والعمل على تحسين نظافة المدينة بناء على التحليلات.

وقال أشلي أليكس، الرئيس التنفيذي لشركة تجميع :" تعكس هذه الشراكة التزام تجميع بالابتكار والتطوير المستمر في خدماتها. إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المكانية اللحظية في عملياتنا يعزز وضوح الرؤية التشغيلية وسرعة الاستجابة، ما يضمن كفاءة الأداء في إدارة النفايات والحفاظ على نظافة البيئة. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى دفع عجلة الاستدامة والكفاءة التشغيلية، واستغلال التقنيات الحديثة في إدارة البيئة."

من جانبه قال مات روجرز، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في مجموعة تدوير:"تشكل التكنولوجيا ركيزة أساسية لعمليات مجموعة تدوير، ومحركا رئيسيا لطموحاتنا في تطوير قطاع إدارة النفايات، ويتجلى ذلك في النظم التشغيلية الحديثة لعمليات الجمع التي تشرف عليها شركة تجميع، ويوفر المشروع التجريبي فرصة لتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات البيانية المتقدمة لتحسين كفاءة نظم مراقبة النفايات وجمعها وإدارتها، ما يمثل خطوة متقدمة نحو بناء مدن أكثر ذكاءً ونظافة، ويعزز ريادة أبوظبي في تقديم حلول رقمية مبتكرة ضمن الاقتصاد الدائري".

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة إيكوتوين توريد وتركيب الأجهزة والبرمجيات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في خمس من مركبات تجميع، وإدارة تنفيذها التقني، وتقديم تقارير أداء وتحليلات تفصيلية في نهاية المرحلة التجريبية من المشروع.

من جانبه، رحب كريس كارسون، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوتوينإيه آي بالتعاون مع «تجميع» في تنفيذ هذه المبادرة المؤثرة، والتي من خلالها يتم استعراض الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها تقنيات الذكاء المكاني اللحظي القادرة على إحداث قفزة نوعية في عمليات أساطيل الجمع، بما يعزز الامتثال للمعايير البيئية، ويدعم بناء مدن أنظف وأكثر استدامة.