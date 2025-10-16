الاتحاد للماء والكهرباء تعتمد منصة "وين" على هامش معرض "جيتكس"

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت الاتحاد للماء والكهرباء، عن الاعتماد الرسمي لمنصة "وين"، صندوق البريد الرقمي لدولة الإمارات، وذلك على هامش مشاركتها في معرض "جيتكس" العالمي 2025، المقام بدبي. تُمكِّن هذه المنصة "الاتحاد للماء والكهرباء" من إرسال فواتير المتعاملين والإشعارات عبر قناة رقمية آمنة وموثوقة، لتصبح بذلك أول جهة خدماتية تنضم إلى هذه المنصة الوطنية الرائدة.

وبموجب الشراكة، سيتمكن متعاملو "الاتحاد للماء والكهرباء" من استلام الفواتير والإشعارات بأنواعها عبر حسابهم الشخصي في "وين"، وهو صندوق بريد رقمي دائم مرتبط بالهوية الرقمية "UAE PASS"، يتيح لكل مقيم في الدولة مساحة خاصة وآمنة لتلقي المراسلات الرسمية من الجهات الحكومية ومزوِّدي الخدمات، حيث تضمن المنصة أن جميع الرسائل المستلمة هي من جهات معتمدة وموثوقة، الأمر الذي يحمي المستخدمين من الرسائل العشوائية أو مراسلات الاحتيال والتصيد الإلكتروني، خلافًا للبريد الإلكتروني العادي، أو البريد الورقي التقليدي.

وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـلاتحاد للماء والكهرباء، حرص الشركة الدائم على تسهيل تجربة متعامليها، من خلال تبني أحدث الحلول والابتكارات الرقمية، مشيرًا إلى أن منصة "وين" تضمن للمتعاملين أن فواتيرهم ستصلهم بيسر وبأمان أينما كانوا، كما يتم حفظها في خزانة رقمية موحدة ودائمة.

وأضاف : "تعكس هذه الشراكة المثمرة دعم الاتحاد للماء والكهرباء لمسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل أكثر أمانًا وكفاءة، وتسهم في تعزيز منظومة المعاملات المالية والخدمات الذكية في الإمارات".

من جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "صممت سفن إكس (7X) منصة "وين" لتعزيز الثقة وتسهيل طريقة تلقي الأفراد والشركات لمراسلاتهم المهمة في دولة الإمارات، ومن خلال انضمام الاتحاد للماء والكهرباء إلى المنصة، بات متعاملوها يتمتعون بمستوى جديد من الأمان والراحة في الوصول إلى مراسلاتهم وفواتيرهم وإشعاراتهم لدى الشركة. وتجسد هذه الشراكة كيف يمكن للتحول الرقمي أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة الناس وتعزيز ريادة دولة الإمارات عالميًا على صعيد الخدمات الرقمية".