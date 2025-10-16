جامعة الفجيرة توقع 4 اتفاقيات خلال مشاركتها في "جيتكس 2025"

دبي في 16 أكتوبر/ وام / وقعت جامعة الفجيرة أربع اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية ومؤسسات خلال مشاركتها في معرض "جيتكس"، شملت كلا من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وحكومة الفجيرة الرقمية وجامعة يوتا الصحية الأمريكية.

وقّع الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، الاتفاقية الأولى مع حكومة الفجيرة الرقمية، ممثلة في الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الرقمية بالفجيرة.

أما الاتفاقية الثانية فكانت مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث وقعها من جانب الهيئة سعادة اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - بالفجيرة.

كما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ومثل المركز في التوقيع سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي المدير العام.

ووقع الدكتور الجاسم الاتفاقية الرابعة مع جامعة يوتا الصحية الأمريكية، حيث وقع من جانب الجامعة الدكتور خوان كارلوس نيغريت، مدير مكتب الصحة العالمية بحضور كل من الدكتور بوب س. كارتر من جامعة يوتا، والدكتور هاريش تشاندرا نيوباني من كلية تشيتوان الطبية، إلى جانب الدكتور محمد الشامي والدكتورة كورين فان بيلكوم من جامعة الفجيرة.

وأكد الدكتور سليمان الجاسم أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل وتمكن الجامعة من تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية، إضافة إلى توفير فرص تدريب عملي للطلبة لاكتساب الخبرات الميدانية التي تؤهلهم للمنافسة في بيئات العمل المختلفة.

وأضاف أن الاتفاقيات تسهم في دعم البحث العلمي والابتكار من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين والمختصين، ما يؤدي إلى إيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية والاقتصادية، ويعزز مكانة الجامعة كمؤسسة فاعلة في خدمة المجتمع، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستدام في مجالات التطوير التقني والإداري، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.

ولفت إلى أن اتفاقية التعاون مع جامعة يوتا الصحية تهدف إلى تأسيس كلية الطب بجامعة الفجيرة، إلى جانب بناء مستشفى تعليمي ومركز محاكاة طبي لخدمة التدريب والبحث العلمي في برامج الطب والعلوم الصحية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة مكنت الجانبين من الانتقال من مرحلة التخطيط إلى بدء تنفيذ متطلبات إنشاء كلية الطب.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - بالفجيرة حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم التطوير والابتكار في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة الفجيرة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الأداء المؤسسي من خلال الأبحاث التطبيقية وبرامج التدريب التي تخدم رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع معرفي مستدام.

وقال سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إن توقيع الاتفاقية مع جامعة الفجيرة يعكس جهود المركز في دعم التعليم والتأهيل المهني، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والحكومي، مؤكداً أن هذا التعاون يمكن طلبة الجامعة من اكتساب الخبرات العملية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والأمن السيبراني، ويسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ويعد رافداً أساسياً لتطوير الكوادر الوطنية في إمارة الفجيرة، وبناء جيل قادر على المساهمة في مسيرة التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

من جهة أخرى تنظّم كلية الهندسة بجامعة الفجيرة جلسة حوارية اليوم بعنوان "جيل المستقبل بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" على منصة حكومة الفجيرة ضمن فعاليات معرض “ جيتكس” ، وتشارك كلية التمريض بعرض مميز يستخدم تقنيتي الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR).