اللجنة المنظمة لمونديال الريشة الطائرة تعتمد تحضيرات و خطط البطولة

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام /اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للريشة الطائرة 2025، خلال اجتماعها الدوري بمجلس الشارقة الرياضي، تحضيرات و خطط البطولة و التجهيزات اللوجستية . وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة نورة حسن الجسمي رئيس إتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائبة رئيس اللجنة متطلبات الإتحاد الدولي والشروط والمعايير الخاصة بالملاعب والمرافق المختلفة وبرنامج حفل الافتتاح وقائمة الدول والفرق المشاركة والنقل التليفزيوني للبطولة ومراحل الخطة الترويجية .

تقام البطولة في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل.

