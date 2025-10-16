جامعة عجمان ترتقي إلى المرتبة 12 عربيا في تصنيف "كيو إس 2026"

عجمان في 16 أكتوبر/ وام/ ارتقت جامعة عجمان إلى المرتبة 12 في تصنيف مؤسسة “كيو إس” للجامعات في المنطقة العربية لعام 2026 متقدمة خمس مراتب عن العام السابق .

وأحرزت الجامعة تقدما في عدة مؤشرات رئيسة، إذ صعدت 15 مركزا في مؤشر الأثر الرقمي و12 مركزا في كل من مؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة التعاون البحثي الدولي و9 مراكز في مؤشر السمعة الأكاديمية، و6 مراكز في مؤشر عدد الأبحاث لكل عضو هيئة تدريس.

كما حافظت على أداء قوي في مؤشري السمعة لدى جهات التوظيف والانفتاح الدولي مما يعكس ثقة سوق العمل في مخرجاتها التعليمية.

وقال الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة: “يعكس هذا التقدم التزام جامعة عجمان بتقديم تعليم عالي الجودة ودعم البيئة الأكاديمية التي تحفّز الإبداع والبحث العلمي بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، الهادفة إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة تسهم بفاعلية في الاقتصاد المعرفي وسوق العمل”.