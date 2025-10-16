"أبوظبي للجودة" يطلق خاصية جديدة لتصنيف المنتجات الغذائية في جيتكس 2025

دبي في 16 أكتوبر /وام/ أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خاصية جديدة لمبادرة "العلامة التغذوية"، حيث تم تطويرها لتصنيف المنتجات الغذائية بالتعاون مع منصة "تم" التابعة لدائرة التمكين الحكومي.

ويتيح هذا النظام الذي تم الإعلان عنه خلال معرض "جيكتس جلوبال 2025" للمستخدمين معاينة المواد الغذائية من خلال التقاط صورة للمعلومات التغذوية الملصقة على المنتجات الغذائية والحصول على تصنيف غذائي من الدرجة A "الأعلى قيمة غذائية" إلى E "الأقل".

وتسهم العلامة التغذوية في تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار المبنية على المعرفة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في دمج التكنولوجيا بالصحة العامة، وتأكيداً على رؤية حكومة أبوظبي في جعل الحلول الرقمية ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة من خلال تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية صحية وواعية، باستخدام التكنولوجيا والبيانات الموثوقة.

وقال سعادة المهندس فهد غريب الشامسي الأمين العام بالإنابة، إن مشاركة المجلس في جيتكس 2025 وعرض الميزة الجديدة لـ “العلامة التغذوية”، تعكس الالتزام باستخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة الوعي الغذائي القائم على المعرفة والبيانات الدقيقة.

وأضاف أن تطوير 'العلامة التغذوية' بالتعاون مع الشركاء في منصة 'تم' ومركز أبوظبي للصحة العامة، تجسد نموذجاً عملياً للتكامل بين الابتكار والجودة، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

ومن جهته قال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" – دائرة التمكين الحكومي، إن هذا التعاون يؤكد على التزام الدائرة بتوحيد الجهود والخدمات الحكومية في إطار منصة موحدة ومتكاملة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي ومتمحورة حول الإنسان، موضحا بأن الشراكة مع المجلس تنسجم مع رؤيتهم لإعادة تعريف احتياجات أفراد المجتمع.

وتعتمد المبادرة في مضمونها على ثلاث ركائز رئيسية؛ وهي الصحة عبر تعزيز الوعي الغذائي والوقاية من الأمراض، والجودة من خلال توفير معايير دقيقة وشفافة لتصنيف المنتجات، فضلا عن التكنولوجيا من خلال تمكين المستهلكين عبر حلول رقمية مبتكرة تسهّل الوصول إلى المعلومة.