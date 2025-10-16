الموارد البشرية بدبي تستعرض نظام اللجنة الطبية العسكرية الذكي في "جيتكس 2025"

دبي في 16 أكتوبر / وام/ تشارك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025، المقام بدبي.

وتأتي مشاركتها ضمن جناح حكومة دبي وتحت مظلة "دبي الرقمية"، حيث تستعرض أحدث حلولها الرقمية، وآخر مستجدات تقنياتها المبتكرة في مجال إدارة الموارد البشرية، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المُقدمة.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "تسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي باستمرار إلى تسريع وتيرة التحول الذكي في قطاع الموارد البشرية الحكومية، من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية التي تضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامتها، وتدعم مسيرة دبي نحو صدارة المدن الأكثر جاهزية لمواكبة المستقبل. وتأتي مشاركتنا في "جيتكس جلوبال 2025" تجسيدًا لالتزامنا الراسخ بتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الموارد البشرية، حيث تمثل الحلول التي نستعرضها امتدادًا لرؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة رقمية مرنة ومتكاملة تعتمد على الابتكار كمنهج رئيس، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدّمة للموظفين في حكومة دبي.

وخلال مشاركتها هذا العام، تستعرض الدائرة النظام الإلكتروني لطلبات الإجازات المرضية والإعفاءات الطبية (نظام اللجة الطبية العسكرية) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يعد ثمرة للتعاون والرؤية المشتركة لكل من هيئة دبي الرقمية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتتويجاً لجهودهما المشتركة في مجال التكامل والترابط انسجاماً مع مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة".

وأثنى سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية على هذا التعاون باعتباره نموذجاً يجسد الفريق الواحد على مستوى حكومة دبي، وقال: "لطالما كانت دائرة الموارد البشرية من الجهات الرائدة في دعم مسيرة الرقمنة، ونحن نثمن استعدادهم الدائم للعمل مع دبي الرقمية كجهة ممكنة للتحول الرقمي، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويعد نظام اللجان الطبية العسكرية بمثابة نموذج متميز عما يمكن إنجازه عندما تتوحد جهودنا معاً، تحت مظلة توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على أن تكون دبي واحدة من أفضل 3 مدن حول العالم".

ويقوم النظام على أتمتة مختلف إجراءات اللجان الطبية الخاصة بالعاملين في الجهات الحكومية ذات الطابع العسكري، وذلك لتسريع أداء العمل الحكومي وتعزيز كفاءته. ويتيح النظام إرسال الطلبات ومراجعتها واعتمادها بصورة ذكية ومترابطة، مما يضمن الدقة في المعالجة، ويوفر الوقت والجهد، ويقلل الأخطاء البشرية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات. كما يوفر مساعدًا رقميًا معززًا بالذكاء الاصطناعي لدعم اللجنة الطبية في مراجعة واعتماد الطلبات، إلى جانب لوحات تحكم تفاعلية تسهّل عملية اتخاذ القرار وفعاليتها.