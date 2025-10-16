سلطان بن أحمد القاسمي يزور فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025

الشارقة في 16 أكتوبر/وام/ زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، اليوم، فعاليات معرض "جيتكس العالمي 2025" أحد أكبر المعارض العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، بمركز دبي التجاري العالمي.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح حول جناح حكومة الشارقة الذي تشارك فيه 20 جهة حكومية تحت شعار "تكامل تقني محوره الإنسان"، ويسلط الضوء على الرحلة الرقمية المتميّزة للإمارة ورؤيتها الإنسانية للمستقبل.وتعرف سموه على أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة من تجارب رقمية مبتكرة ومشاريع تقنية تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي في إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز الخدمات الحكومية المقدمة ويحسن من جودة الحياة في الإمارة، ويحقق رؤية الشارقة في بناء مستقبل رقمي مستدام محوره الإنسان.

كما تعرف سموه على نظام "مدى" وهو نظام محاكاة لتجمعات مياه الأمطار في إمارة الشارقة ويعتمد على بيانات الأرصاد الجوية، حيث يتم تحديد كميات الأمطار ومدة هطولها وبناء عليه يتم الحصول على بيانات تجمعات مياه الأمطار في مدينة الشارقة بطريقة ثلاثية الأبعاد، كما يعرض النظام المباني المتأثرة بالأمطار وعددها، إضافة إلى مباني المؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرقات وغيرها، ويدعم النظام توجه الشارقة نحو مدن ذكية مستدامة ويساعد في الاستفادة من المياه كمورد حيوي في الإمارة ويعتبر حجر أساس في حماية الأرواح والممتلكات.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على مبادرة "نبني" الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات موحدة لقطاع الهندسة والبناء في كافة بلديات إمارة الشارقة، وتضم المنصة 129 خدمة خاصة برحلة البناء في الإمارة، وتشارك فيها 35 جهة اتحادية ومحلية، وتساعد المنصة على إعادة هندسة الخدمات وتقليل المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التكامل في البيانات بين الجهات الحكومية، كما تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل في المنصة لمساعدة المستخدمين والتدقيق التلقائي على المخططات والمستندات.

وتعرف سموه على مشروع "عقاري" الذي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن القطاع العقاري في الإمارة، ويسعى إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات تفوق التوقعات، إضافة إلى تعزيز دقة البيانات العقارية وتوفير نظرة شمولية على السوق العقاري لصنّاع القرار، كما يوفر المشروع منصة رقمية شاملة ومركزية للخدمات العقارية في إمارة الشارقة تمكّن الجهات المعنية من طرح خدماتها ضمن بوابة موحدة.

واختتم سمو نائب حاكم الشارقة زيارته في جناح حكومة الشارقة وشاهد منافسات هاكاثون استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير البنية التحتية الذي شاركت فيه 8 فرق، ويأتي ضمن فعاليات "هاكاثون الشارقة الرقمية"، ويهدف إلى دعم منظومة الابتكار الحكومي وتطوير قدرات الشباب والكوادر الحكومية في الشارقة، وتحفيزهم على ابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات البنية التحتية ومرونة الخدمات الحكومية.

وعرج سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنية الاتصال على منصة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مستمعاً إلى شرح حول أبرز الخدمات والمبادرات الرقمية التي تقدمها الهيئة في إطار دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، متعرفاً سموه على مبادرة "خدمة اسألنا" وهي قناة رقمية مبتكرة تقدم خدمات حكومية تفاعلية عبر تطبيق "واتساب"، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومبادرة البحث والتطور التي تعزز منظومة الابتكار الحكومي من خلال توفير بيئة بحثية متقدمة تدعم تطوير الخدمات المستقبلة.

واطلع سموه على مبادرة المساعد الحكومي الذكي التي تمكن الجهات الحكومية من بناء جيل جديد من الوكلاء الرقميين الذكيين، والمتوافقين مع رؤية الإمارات الرقمية 2031، وشاهد عرضاً تفاعلياً تناول مبادرة تصفير البيروقراطية في الهيئة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل المتطلبات الإدارية بما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للمستخدمين، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع الرقمية الأخرى التي تعكس رؤية الهيئة في تمكين الحكومة الرقمية وتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات.

وانتقل سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنية الاتصال إلى منصة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" متعرفاً على خدمات الاتصال البحري وخارج السواحل البحرية وذلك من خلال الاتصال بالأقمار الصناعية البحرية "ستارلنك"، وتُبرز الخدمة كيفية تمكين العمليات البحرية من خلال اتصال مستمر وموثوق أثناء الإبحار، ويضمن تغطية شاملة من أعالي البحار حتى سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسخ الخدمة حلاً شاملاً للاتصال البحري وتعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز بحري عالمي، مع تمكين التحول الرقمي لعمليات الشحن، وتقليل انقطاع الاتصالات.

واطلع سموه على مجمع الذكاء الاصطناعي الذي يجسّد قدرات الشركة على مستوى مراكز البيانات، ويعد المجمع ركيزة أساسية لتسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، وإرساء واحد من أكثر النظم البيئية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط، كما يضم المجمع مراكز بيانات مجهزة بأحدث التقنيات، ما يتيح تشغيل أكثر أحمال عمل الذكاء الاصطناعي طلباً، ويعتبر بيئة سيادية آمنة ومتوافقة بالكامل مع المعايير الوطنية.

وتجول سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال في منصة شركة "إي آند الإمارات" واطلع على ابتكارات الشركة في مجال التنقل من خلال التنقل الجوي والبري والتاكسي الجوي الكهربائي وقوة التنقل المتصل والتنقل في التجزئة، بالإضافة إلى الروبوت شبيه البشر والروبوت الاجتماعي وروبوت خدمة المتعاملين.

واستمع سموه لشرح عن شبكات الجيل الخامس المتقدمة وبوابة الجيل الخامس الصناعية والشريحة الإلكترونية لإنترنت الأشياء، إضافة إلى حلول الأمن السيبراني والنفط والغاز والموانئ والخدمات اللوجيستية والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وتسجيل طيارات "درون" ومتابعة حركتها.

رافق سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال في الزيارة كل من: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.