سالم بن عبدالرحمن القاسمي يفتتح معرض إثراء للتوظيف

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ افتتح الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، اليوم، معرض "إثراء" للتوظيف المتخصص في القطاع المالي والمصرفي، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وينظم المعرض معهد الإمارات المالي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز اكسبو الشارقة.

ويهدف إلى تعريف المواطنين والمواطنات بفرص العمل الواعدة في القطاع المالي، وتعزيز خبراتهم حول اتجاهات أسواق العمل، وزيادة نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدولة.

وتجول الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي في أروقة المعرض، وتعرف على ما تقدمه الجهات المشاركة من فرص وظيفية وتدريبية تستهدف الكوادر الوطنية الراغبة في العمل بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمين وإدارة الأعمال، إلى جانب البرامج الداعمة للتأهيل والتدريب وفق التخصصات والمؤهلات المختلفة.

واستمع رئيس مكتب سمو الحاكم إلى شرح حول البرامج والمبادرات في دعم التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعين المصرفي والتأميني، وتأهيل وتدريب المواطنين لسوق العمل بالمهارات الحديثة.

ويشارك في المعرض أكثر من 100 مؤسسة من أبرز المصارف والجهات المالية في الدولة، ويوفر أكثر من 700 فرصة عمل للكوادر الوطنية في تخصصات حيوية ومتقدمة.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرة "إثراء" التي تستهدف توفير أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين بحلول عام 2027، وترسيخ مشاركة الكفاءات الوطنية في رسم مستقبل القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وتلقى الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي في ختام افتتاح المعرض هدية تذكارية تقديراً لتشريفه الافتتاح، والتقطت صورة جماعية مع اللجنة المنظمة للمعرض.

حضر افتتاح المعرض كل من عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، ومروان المهيري مدير عام معهد الإمارات المالي، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المسؤولين.