"تيليوم": الإمارات مركز استثماري محوري لخططنا في الذكاء الاصطناعي

دبي في 16 أكتوبر/ وام / أكد جيف لانسفورد الرئيس التنفيذي لشركة “تيليوم” التزام الشركة بدعم المؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط من خلال منصة متقدمة لجمع البيانات السلوكية وتحويلها إلى تجارب مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وأوضح لانسفورد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال مشاركة "تيليوم" في معرض "جيتكس 2025" بمركز دبي التجاري العالمي، أن الشركة أعلنت عن شراكة إستراتيجية مع "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، تهدف إلى تقديم حلول لإدارة بيانات العملاء ضمن إطار يحترم سيادة البيانات في دولة الإمارات ويضمن بقاءها داخل الدولة مع الامتثال الكامل للتشريعات المعمول بها في مجالي الخصوصية وحماية البيانات.

وأضاف أن منصة "تيليوم" تتيح بث البيانات إلى جميع منصات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل “AWS Bedrock”، ما يمكن من تقديم نتائج ذكية تترجم إلى تجارب عملاء مخصصة ومتميزة، مؤكدا أن توفر بيانات دقيقة وموثوقة يمثل الأساس لتحقيق نتائج فعالة في مشاريع الذكاء الاصطناعي وهو ما تسعى "تيليوم" إلى توفيره لشركائها في المنطقة.

وأعرب لانسفورد عن إعجابه برؤية وإستراتيجية الحكومات في منطقة الخليج في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المنطقة تعد من بين الأكثر نشاطا واستثمارا في هذا المجال على مستوى العالم.

كما أبدى تطلع شركته للمساهمة في تحقيق مستهدفات “رؤية الذكاء الاصطناعي 2031” التي من المتوقع أن تسهم في رفع معدلات التجارة إلى نحو 2 تريليون دولار.

وأكد لانسفورد التزام "تيليوم" بتعزيز استثماراتها في دولة الإمارات وتوسيع فريق عملها المحلي لدعم المؤسسات في بناء بنية تحتية قوية للبيانات بما يسرع من نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق أعلى معايير الخصوصية والشفافية.