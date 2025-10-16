جامعة خليفة ضمن أفضل 3 جامعات عربيا وفقا لتصنيف "كيو إس"

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن تصدرها مجددا لجامعات دولة الإمارات وإدراجها ضمن أفضل ثلاث جامعات في العالم العربي وفقا لتصنيف كيو إس العالمي للجامعات في المنطقة العربية لعام 2026 الذي شمل 298 مؤسسة، الأمر الذي يؤكد على ريادتها الإقليمية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وقد أظهرت جامعة خليفة بفضل أدائها تميزا مستداما في مؤشرات رئيسة شملت السمعة الأكاديمية وسمعة خريجيها لدى جهات التوظيف والتعاون البحثي الدولي ودائرة تأثيرها الرقمي، فيما حققت الجامعة نتائج مرتفعة في مؤشرات كشبكة التعاون البحثي الدولي ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية للطلبة ونسب الهيئة الأكاديمية من حملة درجة الدكتوراه.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: “يعكس كل إنجاز في التصنيفات عزيمة مجتمعنا على تحويل المعرفة إلى ثروة وطنية، ونفخر بأن تكون جامعة خليفة ضمن أفضل ثلاث جامعات في العالم العربي، كما تواصل الجامعة قيادتها للبحوث ذات الأثر الفعال ودعم القطاعات الناشئة وبناء القدرات التي تعزز تنافسية الدولة”.

وأضاف :"انطلاقا من هذه الرؤية، يسعى أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثون والطلبة إلى تطوير حلول عملية تلبّي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في منطقتنا، في مجالات المياه والطاقة والغذاء ومرونة المناخ، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور دولة الإمارات كمحرّك رئيس للابتكار والتقدّم المستدام في العالم العربي".

يذكر أن جامعة خليفة في تصنيف كيو إس للجامعات العالمية لعام 2026 احتلت المرتبة 177 لتكون ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.