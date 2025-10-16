حمدان بن زايد يستقبل وفد هيئة أبوظبي للزراعة ويطلع على مشاريعها في منطقة الظفرة

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر السيف بأبوظبي، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برئاسة سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة المبادرات التطويرية التي تعزز منظومة الأمن الغذائي وتدعم التنمية الزراعية المستدامة في منطقة الظفرة.

واطّلع سموه على عرض شامل حول برامج "الهيئة"، والمشاريع الإستراتيجية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامة القطاع الغذائي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الزراعة، الإنتاج الحيواني والرقابة الغذائية.

كما تم استعراض أبرز القرارات التنظيمية الصادرة عن "الهيئة"، وفي مقدمتها قرار مجلس إدارة "الهيئة"، بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، والذي رفع عدد الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في المزارع إلى 145 نشاطاً اقتصادياً بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في دولة الإمارات.

وقال سموه إن منطقة الظفرة تحظى باهتمام خاص في هذا المجال لما تمتلكه من مقومات زراعية وبيئية فريدة، داعياً إلى مواصلة العمل الميداني والابتكار في إدارة الموارد الزراعية، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الإمارة.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل زراعي مستدام، يوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خديم عبدالله الدرعي مستشار بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.