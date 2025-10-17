جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم بطولة الوطن لجمال الخيل في بنغازي

بنغازي في 17 أكتوبر/ وام/ تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للفروسية والهجن والرياضات التراثية في ليبيا، بطولة الوطن لجمال الخيل العربية، خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري في نادي الوطن للرماية والفروسية بمدينة بنغازي، بمشاركة عدد من المرابط والملاك من مختلف المدن الليبية.

وتأتي البطولة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وحرصهما على تطوير منافسات عروض جمال الخيل العربية وتعزيز الاهتمام بالموروث الثقافي المشترك الذي تمثله الخيول العربية.

وأعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، اليوم، أن عدد الخيول المشاركة يبلغ 122 تعود لـ 37 مالكاً، وأنه تم تسجيل الخيول من خلال الموقع الالكتروني للجمعية، مشيرة إلى أن البطولة ستشهد نظام التحكيم الإلكتروني لحساب وعرض النتائج مباشرةً على شاشات العرض، وأن التنافس في البطولة سيكون على فئات الأمهار والمهرات بعمر سنة، والأمهار والمهرات بعمر سنتين، وثلاث سنوات، إضافة إلى فئتي الأفراس والفحول.

كما تتضمن البطولة برنامجاً تدريبياً مصاحباً من ورش العمل والدورات الفنية التخصصية التي تبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وتشمل محاور حول اللجنة الانضباطية، ودور حكم الساحة، ودور العارض، وتهدف إلى رفع كفاءة العناصر المشاركة في تنظيم بطولات عروض الخيل العربية، وتبادل الخبرات في مجالات العرض والتحكيم وفق المعايير الدولية.

ويستهدف هذا البرنامج الفريق الفني الليبي لتعزيز مهاراته وتطوير خبراته بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتجسد البطولة حرص جمعية الإمارات للخيول العربية على دعم وتطوير أنشطة الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها الثقافي والتراثي، بما يسهم في توطيد الروابط بين الإمارات والدول الشقيقة والصديقة.