كليات التقنية العليا تستعرض أنظمة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي في "جيتكس"

دبي في 17 أكتوبر /وام/ تعرض كليات التقنية العليا، خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، مجموعة من أبرز المشاريع والأنظمة التعليمية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في تطوير تجربة التعليم والتعلّم، ودعم نجاح الطلبة أكاديمياً وشخصياً، وتمكين أعضاء الهيئة التدريسية من توظيف التكنولوجيا بفاعلية في العملية التعليمية.

وقالت مي المري، مدير إدارة التعليم الذكي والرئيسة التنفيذية للابتكار في كليات التقنية العليا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض، إن الكليات باتت تعتمد نظاما ذكيا متكاملا يُعنى بمتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة والتنبؤ بالمخاطر التي قد يتعرضون لها خلال مسيرتهم الدراسية، موضحة أن البرنامج يتعرّف على الطالب إذا كان معرضاً للخطر الأكاديمي أو لا، بحيث يتم التدخل قبل أن يتراجع مستواه أو يواجه صعوبات في التخرج بالوقت المحدد.

وأضافت أن النظام يعتمد على مجموعة من المؤشرات مثل الحضور والغياب ودرجات اللغة الإنجليزية والرياضيات والنتائج السابقة والسلوك التعليمي العام للطالب، ليصدر تنبيهات للمرشد الأكاديمي في حال وجود أي تراجع في الأداء، مما يتيح التدخل المبكر وتقديم الدعم اللازم للطلبة.

وأشارت إلى مشروع آخر متكامل يحمل اسم "المساعد التعليمي الذكي" وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بدور المرافق الرقمي للطالب، حيث يخبر الطالب بجدول محاضراته ومكانها، ويتيح له التواصل مع المدرس، كما يساعده في معرفة مواعيد الامتحانات القادمة، بل ويقوم بتلخيص المواد الدراسية وامتحان الطالب فيها تمهيداً لاختباراته النهائية.

ولفتت إلى أن الكليات طورت كذلك أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم أعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات الدراسية، موضحة أن المدرس لم يعد بحاجة إلى إعداد العروض التقديمية والمحتوى يدوياً، إذ يكفي إدخال المادة أو الكتاب المطلوب، فيقوم النظام بإنشاء المحتوى والعروض تلقائياً بضغطة زر، مما يوفر الوقت والجهد ويتيح التركيز على جودة التدريس والتفاعل مع الطلبة.

وأوضحت المري أن منظومة التعليم الذكي في كليات التقنية العليا تشمل كذلك مكتبة رقمية متقدمة تضم أكثر من مليون كتاب ومقال علمي ودورية، تتيح للطلبة الوصول إلى مصادر معرفية متخصصة مرتبطة بمجال دراستهم تلقائياً.

وقالت إنه عندما يدخل الطالب إلى النظام تظهر له التوصيات بالمقالات والكتب التي تدعم تخصصه وتساعده في مقرراته الدراسية.

وأكدت المري أن معرض جيتكس يمثل منصة مثالية لعرض الابتكار والتكنولوجيا، ويتيح فرصاً واسعة للتفاعل بين الطلبة ورواد القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض مشاريعهم في مساحات الاحتضان التي تشجع الابتكار وريادة الأعمال.