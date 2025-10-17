"الرقابة النووية" تستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية في "جيتكس 2025"

دبي في 17 أكتوبر /وام/ استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، أحدث مشاريعها وإنجازاتها في مجال التحول الرقمي والأنظمة الذكية التي تدعم التزام دولة الإمارات بالسلامة والابتكار والاستدامة.

وسلطت الهيئة الضوء على مجموعة من الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي طوّرتها لتعزيز مستويات الأمان النووي والإشعاعي في الدولة، منها نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الأحوال البيئية والمناخية المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية والتنبؤ بتأثيرات تغير المناخ المحتملة.

كما استعرضت الهيئة، شبكة الرصد الإشعاعي التي توفر رصدا مباشرا لمستويات الإشعاع في مختلف أنحاء الدولة، وتعمل كنظام إنذار مبكر في حال وقوع أي طارئ إشعاعي.

وسلطت الضوء على نظام إدارة مختبرات البيئة، وهو منصة رقمية متكاملة تُسهِّل عمليات التحليل البيئي وإدارة سير العمل في المختبرات، إلى جانب منظومة التدريب بالواقع الافتراضي التي تمكّن المشاركين من خوض تجارب محاكاة في مجالات الاستجابة للطوارئ والتفتيش ورفع الوعي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتحسين الاستجابة السريعة.

وعرضت بوابة الخدمات الرقمية التي تتيح إصدار وتعديل وتجديد التراخيص للجهات التي تتعامل مع المواد أو المصادر الإشعاعية، بالإضافة إلى إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير، وتقديم خدمات معايرة الأجهزة من خلال المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات.

كما عرضت الهيئة مساهمة أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية في دعم رؤية “نحن الإمارات 2031”، من خلال برامج التعلم الإلكتروني وبناء القدرات في القطاع النووي والإشعاعي.