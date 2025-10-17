بطولة "الشواحيف التراثية" تنطلق غدا في الشارقة

الشارقة في 17 أكتوبر/ وام/ أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عن تنظيم بطولة الإمارات للشواحيف التراثية، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، يومي غد السبت وبعد غد الأحد، والتي تستقطب نخبة الأبطال والبحارة، برعاية شركة "ماج القابضة".

وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إن جولة الشارقة تأتي ضمن المسيرة التنافسية للبطولة بعد النجاح الكبير في الجولة الماضية بإمارة الفجيرة، والتي توج بلقبها قارب "هياف" بعد منافسات قوية.

من جهته قال سعادة أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إن الجولة محطة أساسية في سلسلة الجهود الوطنية، لصون الموروث البحري، وإثراء المشهد الرياضي بمكوناته التراثية الأصيلة.

وأضاف أن البطولة نموذج مشرف بين أصالة التراث والرياضة العصرية، لافتا إلى أنه يتم تطويرها عبر جولات نوعية في مختلف إمارات الدولة، وفتح الباب أمام الشباب لاكتساب الخبرات، والاطلاع على الرياضات التراثية، وتعزيز مكانة الدولة، مركزاً عالمياً للرياضات البحرية التراثية والحديثة.