"طاقة أبوظبي" تكشف عن الهوية المرئية لمنصّة AD.WE الرقمية

دبي في 17 أكتوبر/ وام/ كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2025، عن الهوية المرئية لمنصّتها الرقمية الرائدة AD.WE المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، والتي تعكس قدراتها المبتكرة ومرونتها، إضافة إلى الكشف عن الجدول الزمني المحدد لخطوات تطوير المنصّة بالشراكة مع شركة “بريسايت".

كما عرضت الدائرة خمسة تطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة لإدارة الموارد، ولتعزيز ريادة أبوظبي في مجال الابتكار في مجال الطاقة والمياه.

شهد حفل الإطلاق كل من معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريسايت، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.

وتُعرض منصّة AD.WE كإحدى أبرز المبتكرات في "جيتكس جلوبال"، حيث يتم تقديمها عبر لوحة تحكم تفاعلية مباشرة ضمن جناح حكومة أبوظبي.

ويُظهر عرض AD.WE ريادة أبوظبي العالمية في تبنّي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات الحكومية في الإمارة وتعزيز رفاه المجتمع.

وتُعد منصّة AD.WE الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال إدارة الطاقة والمياه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تُمكّن من تحسين كفاءة استخدام كلّ قطرة ماء، وكل واط من الكهرباء، من خلال جمع مليارات السجلات التشغيلية الفورية والمسجلة ضمن سحابة رقمية آمنة تستضيفها دولة الإمارات، ما يتيح لمشغّلي المنظومة رؤية موحّدة وموثوقة لكل ما يمر عبر شبكات أبوظبي.

وتعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزمن الحقيقي على رصد فرص تعزيز كفاءة الطاقة في مراحلها المبكرة، بما يتيح توفيراً يصل إلى 30% في استهلاك المياه و20% في استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات مالية تتجاوز 100 مليون درهم، كما تسهم في تقليل الانقطاعات وتحقيق أهداف الاستدامة ضمن الممارسات التشغيلية اليومية.

وبفضل اعتمادها الكامل على مصادر الطاقة المستدامة والمحايدة كربونيًا للحصول على المياه والكهرباء، ستعمل منصة AD.WE على توسيع نطاق تكاملها لتشمل موارد أخرى من بينها التبريد المركزي والمنتجات البترولية.

وعند دخولها مرحلة التشغيل بكامل طاقتها، من المتوقع أن تحقق المنصة وفورات تصل لنحو 160 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، بما يعادل أكثر من 64 ألف مسبح أولمبي، بالإضافة إلى ترشيد 1.9 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، بما يكفي لتزويد أكثر من 37 ألف منزل بالطاقة بحلول عام 2035.

وبصفتها مركز الابتكار في مجالي الطاقة والمياه، تواصل أبوظبي رسم ملامح مستقبل الخدمات المستدامة من خلال مبادرات رائدة مثل منصّة AD.WE، التي تجسّد الريادة العالمية للإمارة في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل الذي يوازن بين مصادر الطاقة المتجدّدة والكفاءة والمرونة التشغيلية.

وخلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" الحالي، سلطت دائرة الطاقة الضوء على حالات الاستخدام المبكرة مثل: تحسين ري المزارع والكشف الذكي عن التسربات وتحليلات الاستهلاك والتخطيط الشبكي.

وقد أثبتت هذه التطبيقات الدور المحوري لقدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز خفض استهلاك المياه والكهرباء بما يصل إلى 10%، وتخفيف الضغط على الشبكة، وتسريع الاستجابة لحالات التسرب، بالإضافة إلى تمكين عمليات التخطيط على المدى الطويل بأسلوب أكثر كفاءة.

كما تم الكشف عن الجدول الزمني المكون من ثلاث مراحل لتطوير هذه المنصّة، والذي يعكس قابلية التوسّع والرؤية طويلة المدى لمنصةAD.WE في القطاع.

ويشمل الجدول الزمني ما يلي:"المرحلة الأولى (2025): التحقق من القدرات لإرساء واعتماد الوظائف الأساسية للمنصة، والمرحلة الثانية (2025-2026): الإطلاق الكامل مع توسيع نطاق التكامل ليشمل، إلى جانب الكهرباء والمياه، كلًا من تبريد المناطق والمواد البترولية، والمرحلة الثالثة (بحلول معرض جيتكس جلوبال 2026): دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّم، بما في ذلك "الذكاء الاصطناعي الوكيلي" و"حالات الاستخدام الجيل الجديد" للارتقاء بمستويات الكفاءة والابتكار".

وقال معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، إن أبوظبي تقدم حلًا رائدًا سيسهم في تعزيز عوامل الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة والتحول الرقمي، وبالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي ومصادر الكهرباء المحايدة كربونيًا، ستعمل المنصة على تعزيز مرونة منظومتي المياه والطاقة، ودعم الإطار الإستراتيجي لإمارة أبوظبي في قطاع الخدمات، بما يضع مسارًا واضحًا نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن منصة AD.WE تمثل خطوة جريئة نحو مستقبل تُسهم فيه البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل قطاع المرافق والخدمات، معربا عن فخر "بريسايت" بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي للمشاركة في تطوير هذه المنصّة الرائدة عالميًا، والتي تُجسّد قوّة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة والكفاءة والمرونة.

وأضاف أنه يمكن القول إن منصة AD.WE تُعد من أبرز العروض التي لا بد من مشاهدتها خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، تأكيدًا على ريادة أبوظبي في مجال الابتكار الرقمي وعلى الرؤية الطموحة لدائرة الطاقة، متطلعا إلى متابعة تطوّر هذه المنصّة واستكشاف تأثيرها المستمر في قطاع الطاقة والمياه وغيرها.

وفي هذا السياق، أعلنت دائرة الطاقة خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال عن إطلاق خدمة "مختبر الذكاء الاصطناعي" على منصّة AD.WE التي ستتيح إمكانية تنفيذ مشاريع متقدّمة تشمل: التنبؤ بالطاقة الشمسية والطلب ورصد واكتشاف مواطن الخلل وتحسين الري وتعزيز عمليات المحاكاة الذكية، بالإضافة إلى "وكيل محادثة" شامل ومتعدد الاستخدامات.

وتعزز خدمة "مختبر الذكاء الاصطناعي" مهمة منصّة AD.WE في دفع الابتكار المستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بتبني وتطبيق مبادئ الاستدامة ضمن منظومة المرافق العامة في أبوظبي، بما يدعم "إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"إستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030".