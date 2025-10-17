شراكة بين مركز فض المنازعات الايجارية و"تبليغ" لتعزيز الخدمات القانونية الذكية

دبي في 17 أكتوبر /وام/ أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، اتفاقية شراكة إستراتيجية، مع شركة تبليغ لخدمات التبليغات القانونية ذ.م.م، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في مركز دبي للمعارض، بهدف تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتحقيق التكامل التقني بين الجانبين بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقع الاتفاقية من جانب المركز محمد حمد المهري مدير إدارة الدعم المركزي، ومن شركة تبليغ، حميد عبيد المنصوري مديرها التنفيذي.

وتنص الاتفاقية على الربط الإلكتروني بين النظامين التقنيين للجانبين، بما يتيح تنفيذ عمليات استلام وتسليم الوثائق والمعروضات القانونية الصادرة بقرارات قضائية، بدقة وموثوقية عالية.

وأكد سعادة عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن الشراكة تجسد رؤية المركز في ترسيخ نهج عمل قضائي متطور يواكب متطلبات التحول الرقمي، ويسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية المركز لتبسيط رحلة المتعامل وتعزيز الشفافية.

من جانبه أوضح حميد المنصوري، أن التعاون مع المركز يمثل إضافة نوعية لمسيرة شركة تبليغ في دعم منظومة العدالة الرقمية في دبي، من خلال حلول مبتكرة تضمن دقة وسرعة التبليغات القانونية، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية لترسيخ بيئة عمل ذكية ومستدامة .