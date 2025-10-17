"محمد بن راشد للفضاء" و"الموانئ والجمارك دبي" يتعاونان لتطوير منصة للرصد البحري والساحلي

دبي في 17 أكتوبر/ وام/ وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء، مذكرة تفاهم، مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، بهدف تطوير منصة متكاملة للرصد والمراقبة البحرية والساحلية، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2025 المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر التوقيع، سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

ويهدف التعاون إلى الاستفادة من البيانات الفضائية المتطورة التي يوفرها المركز في مجالات رصد التغيرات الساحلية، وكشف وتتبع السفن، ومتابعة حالة البحر والطقس، وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى رصد التلوث البحري وكشف تسربات النفط وتتبعها.

وأكد سعادة سالم المري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز قدرات الرصد والمراقبة البيئية، وتسهم في حماية البيئة البحرية ودعم الاستدامة.

من جهته أوضح سعادة ناصر النيادي، أن المذكرة تعزز التحول نحو منظومة رقمية ذكية تدعم عمليات الموانئ وتواكب رؤية دبي في الابتكار والاستدامة البحرية.

ويأتي التعاون في إطار جهود الجانبين لتوظيف التقنيات الفضائية المتقدمة في خدمة الأمن البيئي والبحري، ودعم مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في إدارة الموانئ والمناطق الحرة .