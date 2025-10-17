مسئولون أوروبيون سابقون يطلقون بيانا لدعم السلام

بروكسل في 17 أكتوبر/ وام/ دعا 414 وزيرًا وسفيرًا ومسؤولًا أوروبيًا سابقًا من دول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك بعنوان "من وقف إطلاق النار إلى السلام وما بعده – الدور الحيوي للاتحاد الأوروبي"، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور حاسم في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحويله إلى سلام دائم.

وأكدوا، في البيان الذي أطلقوه قبل اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين قد نجحت في مرحلتها الأولى، مشددين على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بداية لنهاية دائمة للعنف.

ودعا البيان إلى إعداد المراحل المقبلة من خطة السلام بصورة دقيقة تشمل الترتيبات الأمنية وآليات نزع السلاح والحوكمة ومستقبل السلطة الفلسطينية، مع ممارسة ضغط دولي مكثف على جميع الأطراف لتخفيف التصعيد وضمان سلام مستدام مدعوم بقرار جديد من مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن الأولوية القصوى تتمثل في استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود وبما ينسجم مع المبادئ الإنسانية، وتخصيص الاتحاد الأوروبي موارد كبيرة لإعادة الإعمار ضمن إطار الميثاق الأوروبي الجديد للمتوسط، والعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا.

وأوضح البيان أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى إنهاء الحصار السائد وتعزيز حرية حركة الأفراد والبضائع، وإقامة دولتين قابلتين للحياة تعيشان جنبًا إلى جنب.

وأكد الموقعون أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه أنجح مشروع سلام في التاريخ، عليه أن يوظف خبرته في المصالحة والأمن التعاوني لتكريس الاستقرار والثقة والاحترام المتبادل في الشرق الأوسط، بما يضمن لكل الشعوب العيش بسلام وكرامة.