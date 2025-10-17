"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تحصد 6 جوائز دولية خلال 2025

أبوظبي في 17 أكتوبر / وام / حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على ست جوائز دولية مرموقة خلال عام 2025، في إنجاز جديد يعكس ريادتها في مجالات الابتكار والاستدامة، ويؤكد مكانتها الرائدة في تطوير قطاع الزراعة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

ففي جوائز "ستيفي" العالمية التي تمنح في الولايات المتحدة الأمريكية، نالت الهيئة جائزتين متميزتين، الأولى الجائزة البرونزية عن فئة أفضل منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك عن منصة تنويع مصادر الاستيراد للغذاء والأعلاف، والتي تعكس التميز في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

أما الجائزة الثانية، فقد كانت الفضية عن فئة قائد التحول الرقمي لهذا العام، والتي فازت بها عائشة الشامسي، مديرة إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي بالهيئة، تقديراً لدورها الريادي في قيادة التحول الرقمي وتطوير استراتيجيات البيانات المؤسسية.

كما حصدت الهيئة أربع جوائز ضمن جوائز "World Business Outlook" السنوية في سنغافورة، وهي أفضل مطور مستدام للزراعة والغذاء في الإمارات، وأفضل مبادرة لخدمة المجتمع عن برنامج "عون" للمسؤولية المجتمعية، وأفضل برنامج لفحص ومراقبة الغذاء عن خدمات الرقابة والتفتيش الجوي لمزارع وعزب أبوظبي، وأفضل تحول رقمي في الزراعة والأمن الغذائي عن نظام التفتيش الزراعي الذكي.

وقالت سعادة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، إن هذه الجوائز تمثل اعترافاً دولياً بجهود الهيئة المستمرة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، وتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التميز المؤسسي على المستويات كافة.

وأعربت عن الفخر بهذا التقدير العالمي الذي يجسد كفاءة فرق العمل في الهيئة، ويمنحها دافعاً إضافياً لمواصلة الجهود وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المجتمع.

وأوضحت سعادتها أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية المستقبلية للهيئة في بناء قطاع زراعي وغذائي متكامل، قائم على التحول الرقمي والابتكار، مشيرة إلى أن الهيئة تعتمد نهجا مؤسسيا مرنا يواكب المتغيرات العالمية ويعزز جاهزية أبوظبي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وأكدت التزام الهيئة بتهيئة بيئة عمل محفزة للتميز، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة التحول نحو نموذج زراعي مبتكر ومستدام، يعزز من ريادة أبوظبي على الساحة الدولية.

وقالت إن الجوائز التي نالتها الهيئة هذا العام تمثل مسؤولية مضاعفة، تدفعها للاستمرار في التطوير وتحقيق إنجازات نوعية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار والتميز في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.