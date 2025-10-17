"مورو" و"دبي لخدمات الإسعاف" تتعاونان لتعزيز القدرات الرقمية بقطاع الرعاية الصحية

دبي في 17 أكتوبر/ وام/ وقّع مركز حلول البيانات المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والحلول الذكية، والابتكار في الرعاية الصحية المعتمدة على البيانات.

وقع المذكرة، المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي الرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية"، وسعادة مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي، لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك على هامش فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، إن “مورو”، تلتزم بتمكين الجهات الحكومية من خلال حلول رقمية تحولية تعتمد على قوة البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لافتا إلى أن الشراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعد خطوة متقدمة نحو تمكين خدمات الإسعاف الطارئة، لتصبح أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية للتحول الرقمي وأهدافها في الاستدامة.

وستعمل "مورو" و"مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف"، من خلال المذكرة، على استكشاف فرص التعاون المستقبلية في مجالات إستراتيجية رئيسية تشمل خدمات الاستضافة السحابية المشتركة والاستضافة عبر الحوسبة السحابية، إضافةً إلى حلول إنترنت الأشياء والمدن الذكية، وخدمات الأمن السيبراني، والخدمات المُدارة والمهنية، فضلاً عن التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية، وذلك بهدف تعزيز الابتكار وتحسين كفاءة وفعالية خدمات الرعاية الصحية الطارئة في دبي.

من جانبه قال سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحرص على تبنّي التقنيات المبتكرة التي تُسهم في تعزيز جاهزيتها ورفع جودة خدماتها، مشيرا إلى أن الشراكة مع “مورو”، تُتيح للمؤسسة الفرصة لدمج القدرات الرقمية المتقدمة، وتحسين كفاءة عمليات الطوارئ، وضمان أعلى معايير تقديم خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

وتُمكّن هذه الشراكة كلًّا من "مورو" و "مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف" من تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين تكامل البيانات، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني.

ومن خلال توظيف التقنيات الناشئة وأحدث الحلول الرقمية، يسعى هذا التعاون إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، ودعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأذكى والأسعد في العالم.