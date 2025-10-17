"محاكم دبي" تعزز التزامها بربط التحول الرقمي بمبادئ الاستدامة البيئية

دبي في 17 أكتوبر/ وام/ قدّم مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة السحابة الخضراء إلى محاكم دبي، تقديراً لمساهمتها الفاعلة في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استضافة أنظمتها الرقمية ضمن مركز البيانات المستدام التابع لمورو.

وتم تسليم الشهادة رسميًا لسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي ، من المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية"، وذلك على هامش معرض "جيتكس غلوبال 2025" الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة قرار محاكم دبي استضافة بنيتها التحتية الرقمية في مركز البيانات الأخضر التابع لمورو، الذي يعتبر أكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويقدّم هذا المركز حلول استضافة آمنة وعالية الكفاءة تعتمد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة.

ومن خلال هذه الاستضافة المشتركة الإستراتيجية، التي تمتد من 26 نوفمبر 2024 إلى 25 نوفمبر 2027، من المتوقع أن تحقق محاكم دبي وفراً في الانبعاثات يُقدر بنحو 125,568 كيلوجرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e)، مما يؤكد ريادتها في ربط التحول الرقمي بمبادئ الاستدامة البيئية.

وقال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، إن الحصول على هذه الشهادة من مورو ، يؤكد الالتزام المشترك بالابتكار والاستدامة، ومن خلال اعتماد حلول رقمية موفرة للطاقة، تضمن محاكم دبي أن تكون رحلتها نحو التحول الرقمي متقدمة تقنيًا ومسؤولة بيئيًا في آنٍ واحد.

واضاف أن هذه المبادرة تؤكد محاور المحاكم الإستراتيجية وهي أداءٌ قضائي رائد، وخدمات قضائية متكاملة، وقدرات مؤسسيّة جاهزة للمستقبل، ومنظومة رقمية قضائيّة متقدّمة.

من جهته، أعرب المهندس مروان سالم بن حيدر، عن الفخر بتقديم الشهادة الخضراء لمحاكم دبي، تقديرًا لحرصها على الحوكمة البيئية، مضيفا أنه من خلال اعتماد الاستضافة المستدامة عبر مورو، أرست محاكم دبي معيارًا يُحتذى به في كيفية دمج البنية التحتية الذكية مع العمل المناخي الواعي.

وأوضح أن هذا الإنجاز يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتعكس هذه الشراكة توجهًا إستراتيجيًا أوسع لدى محاكم دبي لتحديث بنيتها التحتية الرقمية، بما يدعم الأهداف الوطنية للاستدامة.

وتسهم هذه الاستضافة الخضراء المشتركة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي، ودعم أمن المعلومات ومرونة النظام القضائي.

وبالإضافة إلى الاستضافة الخضراء، تشمل الشراكة المستمرة بين مورو ومحاكم دبي مبادرات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، والابتكار في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يدعم رؤية إمارة دبي في بناء منظومة حكومية ذكية، وآمنة، ومستدامة.