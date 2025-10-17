"أبوظبي للغة العربية" يطلق مبادرة "نقرأ للأطفال"

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، اليوم، وفي إطار حملته المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، إطلاق مبادرة "نقرأ للأطفال" التي تندرج تحت نادي كلمة للقراءة، وتهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأطفال والناشئة، وتشجيعهم على جعل القراءة عادة يومية، ومنحهم تجربة قرائية مبتكرة تستلهم أهداف "عام المجتمع".

وتقام الفعالية في المجمع الثقافي بأبوظبي كل يوم سبت حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وسيكون الأطفال على موعد مع جلسات قرائية تفاعلية تقودها نخبة من المتخصصين في أدب الطفل، تجمع ما بين التعليم والترفيه، يقدمون خلالها مختارات من القصص الصادرة باللغة العربية عن مشروعي "كلمة" للترجمة، و"إصدارات"، إلى جانب أنشطة حيوية مصاحبة تتضمن وسائل تعليمية وتوضيحية مساندة تثري معارف المشاركين الثقافية، وتغرس فيهم قيم العلم والإبداع.

ويسعى المركز من خلال هذه المبادرة إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال، وربطهم بعوالم المعرفة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم اللغوية والتعبيرية، ويعزز تفاعلهم مع محيطهم، ويفتح أمامهم آفاق الخيال والإبداع.

ويواصل مركز أبوظبي للغة العربية من خلال مبادراته، جهوده في تعزيز الهوية الثقافية وتمكين اللغة العربية، وسعيه للوصول إلى جميع فئات المجتمع، مستلهماً الرؤية الإستراتيجية للدولة في بناء مجتمع متماسك ومرتبط بلغته الأم، يمضي بثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة.