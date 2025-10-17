‎بلدية عجمان تحصد شهادة الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار المؤسسي

عجمان في17 أكتوبر/ وام/ حصدت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، شهادة الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار المؤسسي من منظمة الأفكار البريطانية “Ideas UK” للسنة الثانية على التوالي، لتكون بذلك من أولى الجهات الحكومية في إمارة عجمان التي تنال هذا الاعتماد المرموق، وذلك تأكيداً على التزامها بنهج الابتكار والتطوير المستمر في بيئة العمل الحكومي، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030.

وجاء هذا الإنجاز بعد اجتياز الدائرة التقييم الشامل الذي أجرته المنظمة والذي تضمن مجموعة من المعايير الدقيقة المتعلقة بمنظومة إدارة الابتكار المؤسسي، والممارسات المطبقة في مجال تطوير الأفكار وتحفيز الموظفين على الإبداع، لتحصل الدائرة ما نسبته 95% ، مقارنة بالعام الماضي والذي حصلت فيه على نسبة 92%.

وأعرب الدكتور حمدان محمد آل علي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالندب في الدائرة، عن فخره بحصد الدائرة لهذه الشهادة، التي تُعد أعلى مستوى من الشهادات التي تمنحها المنظمة للمؤسسات التي تميزت في ترسيخ ثقافة الابتكار وتفعيل منظومات الأفكار على مستوى عالمي، موضحًا أن هذا الإنجاز يعكس حرص الدائرة على تبنّي ممارسات مؤسسية مبتكرة تدعم بيئة عمل محفزة للأفكار الإبداعية، وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

من جانبها قالت الدكتورة الشيخة نورة النعيمي مستشار ابتكار، مدير مركز عجمانX، إن الكفاءات العاملة وفرق العمل تسعى بشكل مستدام لتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة رائدة في تطبيق أفضل ممارسات الابتكار، موضحةً أن الإنجاز النوعي يؤكد قدرة مؤسساتها الحكومية على المنافسة عالمياً من خلال الإبداع والتفكير المتجددة.

جدير بالذكر أن منظمة الأفكار البريطانية “Ideas UK”، تعد من أبرز المنظمات الدولية غير الربحية المعنية بتطوير وتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي، عبر دعم تبادل الأفكار والمقترحات بين المؤسسات حول العالم، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتعزيز ثقافة التميز في بيئات العمل.