منتخب الإمارات للسيدات ينافس في المجموعة الثالثة بكأس آسيا للبادل

دبي في 17 أكتوبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للسيدات في كأس آسيا الأولى للبادل، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، وتضم 13 منتخباً في فئة الرجال وعشرة منتخبات في فئة السيدات.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة ثماني لاعبات هن: عائشة العوضي، ومريم الهاشمي، وعلياء طاهر، وفاطمة الجناحي، وعائشة شهدور، وفاطمة حسن، ونجلاء عيسى، ونوف عمر.

وأوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والصين وباكستان، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الباكستاني.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات لبنان وتايلاند وقطر، فيما جاءت في المجموعة الثانية منتخبات الكويت والبحرين وإندونيسيا.

وسيُختتم الدور الأول بتأهل ثمانية منتخبات إلى الدور ربع النهائي لمواصلة المنافسة على اللقب القاري في النسخة الأولى من البطولة.