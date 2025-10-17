شرطة عجمان و "هيئة دعم الخدمات الأمنية"يوقعان اتفاقية تعاون

عجمان في17 أكتوبر/ وام/ وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان اتفاقية تعاون مع هيئة دعم الخدمات الأمنية في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيزا للشراكة مع الجهات المحلية.

وقع الاتفاقية سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، وسعادة محمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية بحضور سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد سلطان خليفة بن حارب المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط والمسؤولين من الطرفين.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي سعي شرطة عجمان إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، لتبادل الخبرات وتعزيز الإمكانيات، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية مع هيئة دعم الخدمات الأمنية يهدف إلى تحديث وتطوير الخدمات وتنظيم آليات العمل، وضمان جودة الخدمة وفق المعايير المعتمدة، لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية.

من جانبه، عبّر سعادة محمد عبد الله الشامسي عن اعتزازه بالتعاون مع شرطة عجمان، مشيدًا بثقة القيادة العامة وأكد التزام الهيئة بتسخير إمكاناتها كافة لتنفيذ أهداف الاتفاقية وفق أعلى المعايير.