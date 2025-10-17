جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي تشارك في مؤتمر الشيخوخة والتغير الاجتماعي بالسويد

نورشوبينغ (السويد) في 17 أكتوبر/وام/ تشارك جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين – فرع دبي في مؤتمر“الشيخوخة والتغير الاجتماعي والتضامن بين الأجيال” بنسخته الخامسة عشرة، الذي يُقام بمدينة نورشوبينغ بمملكة السويد خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري .

يُعد المؤتمر الذي يقام تحت عنوان "الشيخوخة في دولة الإمارات: الدعم بين الأجيال، السياسات الحكومية، القيم الثقافية، والأدوار المؤسسية” .. أحد أبرز الفعاليات العلمية العالمية التي تنظمها شبكة Aging & Social Change Research Network، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث الدراسات والتجارب في مجالات الشيخوخة والتغير الاجتماعي على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

تمثل الجمعية في المؤتمر سعادة نسرين بن درويش، عضو مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية لفرع الجمعية بدبي والتي ستقدّم ورقة عمل رئيسية تسلّط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في رعاية كبار المواطنين، والسياسات الحكومية المتقدمة التي أرستها القيادة الرشيدة لضمان حياة كريمة لهم، في إطار من القيم الثقافية الأصيلة التي تعزز الترابط الأسري والتضامن بين الأجيال.

وتتناول الورقة دور المؤسسات الوطنية والمجتمعية ومن بينها جمعية الإمارات لرعاية وبرّ الوالدين في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا الشيخوخة، من خلال المبادرات الميدانية والبرامج التوعوية والخدمات الصحية المنزلية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكدت سعادة نسرين بن درويش أن مشاركة الجمعية في هذا المؤتمر الدولي تأتي تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في دعم كبار المواطنين وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي تميز المجتمع الإماراتي.

وقالت إن الورقة التي ستقدمها خلال المؤتمر تتناول منظومة العمل الوطني المتكاملة في رعاية كبار المواطنين، إذ أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في دمج كبار السن ضمن مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وسنعرض أيضا تجارب عملية ناجحة في مجالات الرعاية الصحية المجتمعية، والدعم الأسري، والمبادرات المؤسسية التي تجسد التضامن بين الأجيال.

وأضافت:" فخورون بتمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي المرموق، وعرض التجربة الإنسانية المتميزة التي أصبحت مرجعاً في المنطقة والعالم .. هذه المشاركة تتيح لنا تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية وتعزز من مكانة الجمعية في تطوير خدماتها المستقبلية".

وأكدت الشيخوخة في الإمارات امتداد للعطاء والخبرة وقالت إن دورنا هو ترسيخ مكانة كبار المواطنين بوصفهم شركاء فاعلين في التنمية وبناة للتاريخ والمستقبل معاً.

تأتي مشاركة الجمعية في هذا المؤتمر ضمن جهودها لتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وبناء شبكة علاقات مع مؤسسات عالمية متخصصة في شؤون الشيخوخة، بما يسهم في تطوير برامجها الوطنية والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار المواطنين.

وتمثل المشاركة فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، ودعم أهداف الجمعية الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك يقدّر العطاء ويصون مكانة الآباء والأمهات من كبار المواطنين.