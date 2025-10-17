"دائرة الأراضي والتنظيم العقاري" توقع 4 اتفاقيات بـ "جيتكس 2025" لتطوير باقة "تملك في عجمان"

دبي في 17 أكتوبر /وام/ وقّعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أربع اتفاقيات في معرض "جيتكس جلوبال 2025" لتطوير باقة "تملك في عجمان" التي تعد مشروعا حكوميا مشتركا بين جهات اتحادية ومحلية وخاصة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة وتقليص المتطلبات الحكومية في شراء العقار وتوفير خدمات استباقية متكاملة وموثوقة.

جرى توقيع الاتفاقيات، في منصة حكومة عجمان بالمعرض مع كل من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بعجمان ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وهيئة دعم الخدمات الأمنية وشركة عجمان للصرف الصحي.

وأوضح سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الاتفاقيات الجديدة تأتي في إطار جهود الدائرة لتعزيز التكامل الحكومي وتسريع خطوات تصفير البيروقراطية، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031 ورؤية عجمان 2030 ، مؤكدا أن باقة "تملك في عجمان" ترتكز على إثراء تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية رائدة تتسم بالسهولة والمرونة والفعالية.

وثمن المهيري جهود شركاء الدائرة ودورهم الفعال في إنجاح هذا المشروع الذي يشكل خطوة رائدة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز مستوى سعادة المتعاملين، ويرسخ مكانة عجمان مركزا إقتصاديا وإستثماريا حيويا وواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.

من جهته، أكد سعادة العميد أحمد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – عجمان بالإنابة، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة من خلال الربط الإلكتروني بما يلبي تطلعات المتعاملين ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم ريادة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية.

وقال سعادته إن تقديم الخدمات الحكومية من خلال باقات ومنصات موحدة يمثل أحدث التوجهات الحكومية لدولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الحكومية بهدف توفير رحلة متعامل سهلة ومريحة تلبي كافة احتياجات المتعاملين في أسرع وقت بخطوات أقل، وفي هذا السياق، يأتي تعزيز التعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان لتمكين المتعاملين من الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات عبر منصة واحدة، في إطار مبادرة "باقة تملك في عجمان".

بدوره أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان،أن جميع الدوائر والجهات تسعى لتحقيق توجهات رؤية عجمان 2030، الرامية لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وتعزز وجود بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا أن الباقة الموحدة والشاملة من الخدمات الاستباقية المرتبطة بتملك العقار في إمارة عجمان ستسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين والارتقاء بمكانة الإمارة مركزا جاذبا للاستثماروالخدمات الذكية.

من جانبه لفت سعادة محمد عبدالله الشامسي المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة بهدف تطوير مجالات العمل المشتركة ودعم مسيرة التميز الحكومي، وتعزيز دور الشراكات المؤسسية في بناء استراتيجية تقوم على الابتكار التي تخدم توجهات المستقبل واصفا الخطوة بأنها ترجمة عملية لرؤيتنا في بناء منظومة تعاون تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة واستدامة التطوير.

من ناحيته أوضح إلياس صفير مدير عام شركة عجمان للصرف الصحي أن هذه الاتفاقية ستسرع وتيرة إنجاز المعاملات وتختصر الوقت والجهد على مختلف فئات المتعاملين مثمنا جهود حكومة عجمان وحرصها على توظيف التكنولوجيا وأحدث التقنيات الرقمية لتطوير منظومة العمل الحكومي.