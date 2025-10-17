"عقارات عجمان" توقع مذكرة تفاهم مع "تشارج آند جو" لتطوير محطات شحن المركبات الكهربائية

دبي في 17 أكتوبر /وام/ وقّعت مؤسسة عقارات عجمان “عقار” المطوّر العقاري الحكومي التابع لحكومة عجمان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "تشارج آند جو" التابعة لـ"إي آند"، وذلك على هامش معرض جيتكس جلوبال 2025 بدبي.

تهدف المذكرة إلى تطوير شبكة متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية في أبرز الأبراج والمباني التابعة لمؤسسة "عقار" في إمارة عجمان، لتصبح بذلك أول مطور عقاري في الإمارة يطلق مشروعاً من هذا النوع ضمن محفظته السكنية والتجارية.

تسهم هذه الخطوة في تعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة، ودعم التحول نحو أنماط تنقل كهربائية صديقة للبيئة، بما يواكب طموحات الإمارة في تقديم خدمات عصرية ومريحة للسكان والزوار.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية عجمان 2030، الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام الطاقة البديلة.

وقال خالد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان "عقار" إنّ المدن الذكية تُبنى على قرارات جريئة ومبادرات عملية ، ومن خلال هذه المذكرة، نضع حجر الأساس لبنية تحتية خضراء في مشاريعنا، تعزز جودة الحياة وتدعم التحول إلى مجتمعات أكثر استدامة، ونتطلع لأن تكون محطات الشحن جزءاً من أسلوب الحياة اليومي، يعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية ويواكب تطلعات سكان الإمارة.

تعكس المذكرة رؤية "عقار" في التحول الذكي من خلال تبنّي أحدث الابتكارات التقنية في مجال التطوير العقاري، بما يضمن استدامة الخدمات وتوفير حلول متقدمة تلبي احتياجات المجتمعات السكنية الحديثة.

وتؤكد المبادرة ريادة "عقار" في توظيف الحلول المستدامة لخدمة المجتمع، وترسيخ مكانتها جهة حكومية رائدة في بناء نموذج تطوير عقاري مستدام يحتذى في الإمارة وخارجها.