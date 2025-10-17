"أبوظبي للإسكان" تطلق النسخة المحدثة من "برنامج الثقافة المالية"

أبوظبي في 17 أكتوبر/وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان النسخة المحدثة من "برنامج الثقافة المالية"، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في بناء مساكن أكثر ملاءمة لاحتياجات أسرهم.

يتناول البرنامج المحدث مجموعة من المواضيع التوعوية التي ترشد المستفيدين خلال رحلة تصميم وبناء المسكن، وتساعدهم على اختيار المقاول والاستشاري الأنسب، إلى جانب تعريفهم بـ المبادرات والخدمات المتاحة التي تمكّنهم من متابعة جميع مراحل وأعمال البناء بفعالية.

يُعد برنامج الثقافة المالية إلزامياً لجميع المواطنين المستفيدين من القروض السكنية التي تقدمها الهيئة، ويتوفر في شكل حلقات توعوية عبر تطبيق "إسكان أبوظبي" ويمكنهم الاطلاع على محتواه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

يضم البرنامج 6 حلقات توعوية بمدة إجمالية تصل إلى 40 دقيقة، تتناول التعريف بهيئة أبوظبي للإسكان ودورها والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الإجابة على أبرز الأسئلة الشائعة، وشرح رحلة التقديم على القروض السكنية وإدارة العلاقة مع البنك.

ويسلّط البرنامج الضوء على مراحل بناء المسكن بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا باختيار الاستشاري والمقاول، واعتماد التصاميم، وصولًا إلى مرحلة الاستلام النهائي للمسكن وفترة الصيانة، إلى جانب شرح مفصل لمبادرة "تياسير" والخدمات المصاحبة لها، وأبرز التوصيات لضمان جودة التنفيذ.

وأكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن التحديث الجديد للبرنامج يأتي ضمن التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتعزيز وعي المواطنين المالي والهندسي، بما يضمن الاستفادة المثلى من القروض الحكومية وتحقيق جودة البناء والاستقرار الأسري.