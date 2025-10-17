غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في بيلاروسيا

رأس الخيمة في 17 أكتوبر/وام / بحث سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة خلال لقائه إيغور بيلي سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين رأس الخيمة وبيلاروسيا وفرص الاستثمار والتعاون المتاحة بين القطاع الخاص في الجانبين والشراكات الاقتصادية التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري إضافة إلى مشاركة البيانات الاقتصادية بينهما بما يساعد الشركات من الجانبين على الإلمام بواقع وآفاق الأسواق المحلية في كل من رأس الخيمة وبيلاروسيا.

وأكد محمد مصبح النعيمي خلال اللقاء - الذي حضره يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، و عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة ،والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة - التزام الغرفة بتقديم التسهيلات الممكنة كافة لمستثمري بيلاروسيا ، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين ، وبحث فرص الاستثمار وإرساء شراكات واعدة بين الجانبين في قطاعات عدة ذات القيمة المضافة ، مشيرا إلى أن إمارة رأس الخيمة تُعد اليوم من أبرز الوجهات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ، لما توفره من تشريعات مرنة ومحفزات تسهم في تعزيز التنافسية .

وأكد سفير جمهورية بيلاروسيا خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص مع جمهورية بيلاروسيا منوها بما شهدته من تطورات خلال السنوات الماضية وأعرب عن حرص بلاده على تعزيز الروابط الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في رأس الخيمة وبيلاروسيا للاستفادة من الفرص المشتركة الواعدة في القطاعات الاقتصادية كافة.