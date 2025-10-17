دبي الرقمية تنظم ملتقى الموردين السنوي ضمن فعاليات جيتكس

دبي في 17 أكتوبر /وام/ نظمت دبي الرقمية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من جيتكس جلوبال 2025 ملتقى الموردين السنوي تحت شعار "رقمنة الحياة في دبي واستشراف المستقبل"، بمشاركة عدد من ممثلي كبريات الشركات المحلية والعالمية، في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وبناء منظومة توريد متكاملة تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وكرّم سعادة طارق الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية نخبة من الشركاء المتميزين تقديراً لمساهماتهم في تطوير منظومة المشتريات الرقمية، مؤكداً أن الملتقى يجسد فكر دبي القائم على التكامل بين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام وأشار إلى أن دبي الرقمية تعتبر الموردين شركاء في الابتكار وصناعة المستقبل لا مجرد متعاقدين تقليديين.