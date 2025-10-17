"مركز دبي للأمن الإلكتروني" يكشف خلال جيتكس عن حلول سيبرانية معززة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 17 أكتوبر / وام/ كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن أحدث ابتكاراته في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز المكانة العالمية الريادية لإمارة دبي في مجال الأمن الإلكتروني، وترسيخ التزامه بتطوير منظومة رقمية آمنة ومرنة، بما يتماشى مع معايير مؤشر دبي للأمن الإلكتروني.

جاء ذلك خلال مشاركة المركز بمعرض جيتكس جلوبال 2025 التي استعرض خلالها مجموعة من الابتكارات الرائدة، أبرزها الإصدار الثاني من نظام التدقيق والضمان الأمني المتقدم "أساس" النسخة الأحدث من محرك عمليات التدقيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي التي تأتي بعد نجاح النسخة السابقة في عام 2024.

يأتي الإصدار الجديد لتعزيز التزام الجهات الحكومية بمعايير الأمن السيبراني، من خلال تقديم تقييمات فورية، وتحليل تلقائي للثغرات، وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي عبر لوحة تحكم تفاعلية، مما يسهم في رفع مستوى إدارة المخاطر الرقمية في منظومة حكومة دبي.

ويواصل المركز تطوير مؤشر دبي للأمن الإلكتروني من خلال منصة متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف قياس جاهزية الجهات الحكومية في دبي لمواجهة التهديدات السيبرانية.

يوفر المؤشر مراقبة لحظية للتهديدات، وتحليلات دقيقة للمخاطر، إلى جانب إمكانية مقارنة أداء مختلف الجهات الحكومية.

وتندرج هذه المبادرة، الأولى من نوعها، في إطار رؤية دبي لتعزيز مكانتها بصفتها المدينة الأكثر أماناً من

الناحية السيبرانية.

كما سلط المركز الضوء على منصته المحسّنة "إيثاق بلس"، وهي منصة رقمية آمنة متخصصة في إصدار الشهادات للقطاعين العام والخاص.

تمكّن هذه المنصة المؤسسات من إصدار الشهادات الرقمية والتحقق منها وإدارتها بأسلوبٍ موثوق، بما يضمن صحة الوثائق، والامتثال للمعايير، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: "تعكس مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2025 التزامنا بدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى التحول نحو مركز عالمي للابتكار والمرونة، وتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً" في الفضاء الإلكتروني.