حمدان بن محمد يستقبل طاقم وفريق "منطاد صاحب السمو رئيس الدولة" ويشيد بجهوده

دبي في 17 أكتوبر/وام/ استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،أعضاء طاقم وفريق "منطاد صاحب السموّ رئيس الدولة"، حفظه الله الذي من المقرر أن يجوب عدداً من الدول في المنطقة العربية والعالم، لنقل الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات، ونشر رسالتها الداعية إلى السلام والتسامح في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واستمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه طاقم وفريق المنطاد، في مكتب سموّه بأبراج الإمارات إلى شرح قدمه الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس فريق منطاد الإمارات عن التفاصيل الفنية للمنطاد، والذي سينطلق من دبي في جولة إلى عدد من دول العالم، لينقل قصة النجاح الإماراتية في المجالات كافة.

وثمّن سموّه جهود فريق منطاد الإمارات، ودوره في نقل رسالة الإمارات الحضارية إلى دول العالم، مؤكداً أن رياضة المناطيد تعد من الرياضات المتميزة والمتخصصة، وأن وجود فريق إماراتي يقود هذه الرياضة على المستوى الدولي يُعد مصدر فخر واعتزاز.

ونوه سموه إلى أهمية المهمة الجديدة للفريق على متن منطاد صاحب السموّ رئيس الدولة والتي سيطوف من خلالها مجموعة من الدول سينقل إليها الصورة الحضارة لدولة الإمارات ورسالتها الداعية إلى نشر وإقرار أسباب الخير والتفاهم والوئام بين الشعوب.

من جانبه، أعرب الكابتن عبدالعزيز المنصوري عن بالغ الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموّه المستمر لفريق منطاد الإمارات خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 22 عاماً، ومساندة سموّه للإنجازات العالمية التي حققها الفريق وحظي خلالها بتكريم قادة ورؤساء دول حول العالم، من خلال مشاركاته في البطولات والمسابقات الدولية.

حضر اللقاء أعضاء الفريق الكابتن حسن ناصر المنصوري، وعبدالرحمن بن محمد خريص، وراشد علي العليلي.

