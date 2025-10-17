"دبي الرقمية" توقّع مذكرة تفاهم مع أوراكل لدعم التحول الذكي

دبي في 17 أكتوبر /وام/ وقّعت دبي الرقمية مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال في دبي بهدف تنفيذ مبادرات مشتركة تدعم التحول الرقمي في الإمارة وتعمل على بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل.

تركّز المذكرة على التعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات وسيعمل الطرفان بموجبها على تصميم برامج تدريبية لموظفي دبي الرقمية لتعزيز أساليب العمل وتطوير الأداء.

وتشمل الشراكة إطلاق مبادرات مجتمعية ذكية تستهدف موظفي حكومة دبي وسكان الإمارة لنشر المعرفة الرقمية وثقافة الابتكار.

وأكد سعادة طارق الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية أن المذكرة تنطلق من إيمان مشترك بأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه أهم رأس مال لمستقبل المدن الذكية، موضحاً أن التعاون مع أوراكل يسهم في إعداد جيل من القادة الرقميين القادرين على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.