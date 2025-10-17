"سكايرو الإمارات" و"فاسيت" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات المالية الرقمية

دبي في 17 أكتوبر /وام/ وقعت شركة "سكايرو الإمارات" إحدى المجموعات المتخصصة في التقنية المالية الرقمية مذكرة تفاهم مع شركة “فاسيت”/Fasset/ وهي منصة عالمية عاملة في مجال التقنية المالية وذلك خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" بهدف تعزيز الابتكار في الخدمات المالية العابرة للحدود في منطقة الخليج العربي.

وقع المذكرة أرسن لياميتوف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكايرو ودانيال أحمد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فاسيت".

وستعمل شركتا "سكايرو الإمارات" و "فاسيت" بموجب هذه الشراكة على تطوير حلول مبتكرة للتحويلات الدولية للأفراد تعتمد على العملات المستقرة بما يضمن معاملات تحويل أكثر سرعةً وأماناً وكفاءةً من حيث التكلفة .

وستسعى الشركتان إلى التعاون مع الجهات التنظيمية في المنطقة لتعزيز الامتثال الكامل وتحفيز الممارسات المبتكرة المسؤولة في المشهد المالي الرقمي المتطوّر.

وتركز الشراكة الاستراتيجية على استكشاف فرص تطوير وتوزيع الأصول المرمزة من خلال دمج خبرات "سكايرو" في الخدمات المالية السلسة ومنصات الإقراض مع إمكانات شركة "فاسيت" الهائلة في تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية.

يعكس هذا التعاون التزام الطرفين بإعادة تشكيل مستقبل المدفوعات العابرة للحدود ودعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة.

وأعرب روبرتو مانكوني الرئيس التنفيذي لشركة سكايرو في دول مجلس التعاون الخليجي عن سعادته بالتعاون مع شركة "فاسيت" في هذه المبادرة المهمة التي تشكل خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات مجموعتنا في مجال التقنية المالية على مستوى الخليج وقال : “ نؤمن بأن هذه الشراكة ستتيح لنا استكشاف نظُمٍ مالية رقمية جديدة تتماشى مع رسالتنا في إتاحة الخدمات المالية للعملاء حول العالم”.

وكشفت دراسة حديثة أنّ حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يشمل البنية التحتية للبلوك تشين والمدفوعات الرقمية يقدّر بنحو 141.32 مليار دولار في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 222.37 مليار دولار بحلول العام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.49 بالمائة.

وتشمل أبرز العوامل المساهِمة في هذا النمو مبادرات المدن الذكية واعتماد شبكات الجيل الخامس والدعم التنظيمي للابتكارات في التقنية المالية مثل الأصول المرمَّزة والتحويلات الرقمية التي ترسم ملامح مستقبل مالي أكثر اتصالاً مدعوم بالتقنية في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.

من جهته قال دانيال أحمد إن الشراكة مع "سكايرو الإمارات" تتيح لنا تحقيق هدفنا المشترك بناء منظومات مالية شاملة ومبتكرة ونسعى معاً لإرساء مفهومٍ جديد للخدمات المالية عبر الحدود باستخدام تقنيات البلوك تشين والترميز لتقديم حلول مالية آمنة وسريعة وفعالة لسكان المنطقة.

