" معرض الشارقة للكتاب 2025 "يقدم عروضا ومسرحيات تفاعلية وتجارب تمزج الخيال بالعلم

الشارقة في 17 أكتوبر/وام/ تشهد النسخة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل تحت شعار "بينك وبين الكتاب" سلسلة من العروض والمسرحيات التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والمعرفة إلى جانب مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة التي تضيف بعداً ثقافياً وفنياً إلى تجربة الزوار.

وتقدّم النسخة الـ44 المسرحية العائلية "الخشيشة " التي تأخذ الأطفال في رحلة خيالية ممتعة داخل مصنع تكنولوجي حديث يَعِدُ بتحقيق أحلام الصغار ومن خلال قصة ثلاث فتيات حالمات يدخلن هذا المصنع المليء بالمفاجآت والتجارب المستقبلية تطرح المسرحية فكرة أن الأحلام لا تتحقق بسهولة بل تتطلب الإصرار والعمل الجماعي والصدق والمسؤولية.

ويأخذ المتخصص في العروض الكيميائية عبدالله عنان الجمهور في تجربة علمية مشوقة من خلال عرض "مختبر العلوم 360°" الذي يحوّل خشبة المسرح إلى مختبر تفاعلي .

يشهد العرض سلسلة من التجارب العلمية الحية والمؤثرات الكيميائية ويقدم للزوار تجربة تعليمية فريدة تثير الفضول وتقرّب مفاهيم العلوم بطريقة ممتعة ومشوقة.

و يقدّم فريق The Dunk Masters العالمي عرضاً حركياً يجمع بين مهارات كرة السلة والاستعراضات البهلوانية والأزياء التنكرية ويُعدّ الفريق الحاصل على لقب بطل العالم مرتين والمسجَّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من أبرز الفرق المتخصصة في هذا النوع من العروض الرياضية الاستعراضية التي تمزج بين اللياقة والإبهار البصري.

و في عرضٍ بصري بعنوان "أصداء الأذرع المتمايلة" تقدّم فرقة بلاك ويدو استعراضاً فنيّاً باهراً حيث تتشابك الحركات بانسجامٍ مذهل لتصنع وهماً بصرياً يحوّل المسرح إلى لوحةٍ حيّة تتفتح فيها الأذرع كالأزهار وكأن جسداً واحداً يتحرك بعشرات الأذرع المتناغمة في تشكيلات دقيقة وإيقاع متدرج.

و يقدّم أعضاء فرقة بينغ بونغ بانغ عرضاً استعراضياً يمزج مهارات كرة الطاولة مع الحركة الإيقاعية ويحمل المؤدّون مضاربهم وكُراتهم ليرسموا بإيقاعات متناسقة لوحاتٍ من الحركة والضوء في تجربة فنية تعد الأولى من نوعها عالمياً.



