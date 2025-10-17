مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا يستعرض أحدث تقنياته الرقمية  في جيتكس

الشارقة في 17 أكتوبر/وام/ استعرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) خلال مشاركته في معرض جيتكس 2025 بمركز دبي التجاري العالمي أحدث تقنياته المبتكرة من خلال الشركات العاملة تحت مظلته والتي تعتبر امتداداً لقدراته المتطورة وسلط الضوء على قدراته التكنولوجية المتقدمة مؤكداً مكانته مركزا إقليميا رائدا للابتكار والحلول المتطورة.

وشهد جناح المجمع إقبالاً كبيراً من الزوار الذين اطلعوا على أحدث الحلول والخدمات التي يقدمها عبر منظومته المتكاملة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع المتقدم والروبوتة وحلول الاستدامة وإعادة التدوير والخدمات اللوجستية الذكية والتجارب الرقمية التفاعلية.

وقدمت شركة ماكس بايت حلول التحول الصناعي الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت لتعزيز الإنتاجية والكفاءة وتقليل البصمة الكربونية .

وأطلق مركز التميز الصناعي برامج الهندسة المالية والذكاء الاصناعي التطبيقي لتأهيل آلاف المتخصصين التقنيين وتطوير المواهب المحلية المواطنة.

فيما عرضت شركة ريلايف منظومتها الرقمية البيئية التي تشمل منصة re.life market لتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير ومنصة re.life collect لخدمات النقل واللوجستيات وطلب المعدات الثقيلة مما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري والاستدامة .

وقدمت شركة تك إيلا تجارب تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخصيص الصور وتجارب الألعاب متعددة اللاعبين وربط الزوار بالابتكار في مجالات الصحة والبيئة والتصنيع المتقدم مما أتاح تجربة فريدة تجمع بين التعلم والابتكار والتفاعل الشخصي.

وأكد حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن المشاركة في جيتكس 2025 كانت ناجحة بكل المقاييس بعدما استقطب جناح المجمع عدداً كبيراً من المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بالتقنيات المتقدمة والابتكار ما يعكس قدرته على تقديم حلول عملية وجاذبة في مختلف المجالات التكنولوجية مشيرا إلى أن العرض الذي قدمه المجمع خلال المعرض يعكس قدرته على تحويل الأفكار والابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق عالمياً ويبرز دوره منصة رائدة لدعم الشركات الناشئة والابتكار الأكاديمي والبحث العلمي.

وشهد جناح المجمع خلال المعرض تفاعلاً واسعاً من الزوار والمستثمرين الذين اطلعوا على بيئة المجمع المتكاملة التي توفر خدمات الترخيص والتأسيس والتوجيه الفني والدعم اللوجستي للشركات الناشئة فضلاً عن الحوافز الاستثمارية التي تشجع على تأسيس وتوسيع نطاق الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.