إقامة دبي و مؤسسة الأوقاف توقعان اتفاقية تعاون لدعم الواقفين

دبي في 17 أكتوبر / وام / وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي في دعم الواقفين وتمكينهم من الحصول على الإقامة الذهبية ضمن فئة "الداعمين مادياً للعمل الإنساني".

وقع الاتفاقية خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" في مركز دبي التجاري العالمي سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وسعادة علي محمد المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.

وبموجب الاتفاقية، تتولى "أوقاف دبي" ترشيح الواقفين من المقيمين وغير المقيمين ممّن يستوفون الشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن منح الإقامة الذهبية لفئة "الداعمين مادياً للعمل الإنساني"، على أن تقوم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي بإصدار تصاريح الإقامة بناءً على التوصيات المعتمدة على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأهداف المجتمعية المنشودة.

وأكد الفريق المري أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود "إقامة دبي" لتعزيز الشراكة الحكومية والمجتمعية وتعكس التزام الإدارة بدعم المبادرات الوطنية التي تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة لتكريم المساهمين في مسيرة العمل الإنساني.

من جانبه، أوضح سعادة علي محمد المطوّع أن التعاون مع "إقامة دبي" خطوة مهمة نحو تحفيز ثقافة الوقف وتوسيع دائرة المساهمين في دعم المشاريع الوقفية والخيرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تترجم رؤية دبي في جعل العمل الوقفي شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، من خلال تمكين الواقفين من الحصول على الإقامة الذهبية تقديرًا لدورهم في تعزيز روح التكافل والمسؤولية المجتمعية.