راشد الشرقي يؤدي صلاة الاستسقاء في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة

الفجيرة في 17 أكتوبر/وام/ أدى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، صلاة الإستسقاء في جامع الشيخ زايد الكبير بإمارة الفجيرة وذلك اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" إلى أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانبه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ، وعدد من كبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ورفع الإمام والمصلون أكف الضراعة إلى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقى به العباد والبلاد وينبت الأرض ، وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه الحكام ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم الشيخ زايد، والشيخ راشد، والقادة المؤسسين، ويدخلهم بفضله جنات النعيم.