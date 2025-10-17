منتدى دبي- إستونيا للأعمال يبحث آفاق التعاون و تحفيز الابتكار

دبي في 17 أكتوبر/وام/ بحث منتدى دبي - إستونيا للأعمال الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع حكومة جمهورية إستونيا ومجلس الأعمال الإماراتي الإستوني، توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتحفيز الابتكار والعمل المشترك بين منظومات الاقتصاد الرقمي المتطورة في دبي وإستونيا.

تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها من الشركات الإستونية عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية، والإنشاءات، والخدمات اللوجستية، والقطاع البحري.

وشهد المنتدى الذي عقد في مقر غرف دبي حضور معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعادة ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة واستقطب مجموعة من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال في دبي وإستونيا.

وبحث المشاركون فرص توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين والاستفادة من خبرات كل منهما في القطاعات الرئيسية، وتمهيد الطريق أمام شراكات جديدة.

وقالت معالي ليزا لي باكوستا، إن تحقيق التقدم الرقمي يعتمد على التعاون والثقة المتبادلة، وهو ما يتجسد في منتدى دبي إستونيا للأعمال، ويأتي التزام دولة الإمارات بترسيخ الابتكار في مختلف القطاعات بالتوازي مع الأهمية التي توليها إستونيا للتكنولوجيا بوصفها أداة فعّالة لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.

وأكدت أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى في تحويل الطموحات إلى واقع، وتتميز ببيئة أعمال جاذبة للخبرات الإستونية التي يمكنها المساهمة في مشاريع حيوية بمختلف مجالات الأعمال.

من جانبه قال سعادة محمد علي راشد لوتاه إن العلاقات المتنامية بين دبي وجمهورية إستونيا تشكل أساساً متيناً لتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، ونلتزم بتعزيز الشراكات الثنائية عبر مختلف القطاعات الحيوية، وتُعد دبي، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التشريعية المحفزة، منصة مثالية للشركات الإستونية الطامحة إلى التوسع دولياً واستكشاف فرص جديدة في أسواق المنطقة.

وفي مؤشر على تنامي جاذبية دبي الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين، سجل عدد الشركات الإستونية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي، فيما انضمت 15 شركة إستونية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما رفع العدد الإجمالي للشركات الإستونية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 95 شركة حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وشهدت العلاقات التجارية الثنائية نمواً بارزاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإستونيا بنسبة سنوية وصلت إلى 10% لتبلغ 542.3 مليون درهم في العام 2024، مقارنةً بـ 494.5 مليون درهم في العام 2023.

