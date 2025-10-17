وزراء ومسؤولون حكوميون يزورون جناح الشارقة في جيتكس

دبي في 17 أكتوبر/وام/ واصل جناح حكومة الشارقة حضوره المميز في فعاليات اليوم الرابع من معرض جيتكس العالمي 2025 مسجّلاً إقبالاً متزايداً من الزوار والخبراء للاطلاع على مشاريع الإمارة الرقمية التي تمهد الطريق نحو مدن المستقبل وحلولها المبتكرة التي تعكس جوهر التقنية الحقيقي في تعزيز الروابط ودعم التماسك الاجتماعي.

واستقطب الجناح عدداً من كبار الشخصيات ورؤساء الدوائر الحكومية والدبلوماسيين وضيوف المعرض الذين اطلعوا على أبرز الحلول التقنية المتكاملة التي طورتها الجهات الحكومية المشاركة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات وإنترنت الأشياء والتي تعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمجتمع.

فقد استقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مديرعام دائرة الشارقة الرقمية معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي و سعادة روبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة في دبي والإمارات الشمالية إلى جانب عدد من المسؤولين وذلك بحضورالمهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية.

ركزت الجهات المشاركة في الجناح على استعراض حلول ذكية صُمِمَت لحماية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية وربطهم بخدماتهم ومحيطهم بسهولة ويسر وقدمت مشاريع آلية توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة ودعم الاقتصاد الرقمي بما يعزز جودة الحياة ويضع الإنسان في قلب التخطيط المدني ويرسخ مكانة الشارقة مدينة تُلهم وتحتضن المستقبل.

وضمن فعاليات جناح حكومة الشارقة في المعرض أطلقت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مشروع "تأسيس الشركات عن بُعد (ذكاء بصري)" تحت منظومة "المدن الذكية" الذي يتيح تأسيس الشركات عن بعد باستخدام نموذج اللغة الكبير للرؤية (Vision LLM) للتحقق من هوية المستثمرين ووثائقهم عبر اتصال مرئي مباشر .

ويتولّى الذكاء الاصطناعي مهمة التحقق فيما يقتصر دور المسؤول التنفيذي على تأكيد النتائج التي توصل إليها النظام وإجراء فحوصات إضافية عند الحاجة .

وتسعى الهيئة عبر هذا المشروع المبتكر إلى تبسيط وتسريع عملية تسجيل الشركات عبر المنصات الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول والانتشار العالمي لرواد الأعمال.

وفي خطوة تهدف إلى ربط المباني الحكومية وتسهيل إدارة الأنظمة بشكل متكامل ومستدام استعرضت دائرة الأشغال العامة مشروع "بُعد" وهومنصة متكاملة لمتابعة ومراقبة المباني الحكومية في إمارة الشارقة وتقديم خدمة استباقية لضمان كفاءة المبنى واستدامته.

وتمكّن المنصة من متابعة البصمة الكربونية واستهلاك الطاقة وسلامة الأنظمة مع التركيز على أنسنة المباني وراحة المستخدمين وترشيد الاستهلاك .

ويعمل المشروع على توفير تنبيهات وإمكانية فتح بلاغات تلقائياً ما يتيح حل المشكلات استباقياً قبل وقوعها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار منظومة "إنسانيتنا" استعرضت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مبادرة “سفراء الحياة الرقمية الآمنة" وتعنى بتأهيل الأطفال وتمكينهم ليكونوا رواد توعية لأقرانهم في مجال جودة الحياة الرقمية وبناء وعي مجتمعي رقمي يواكب تحديات العصر.

وتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في المشروع لتعزيز تجربة السفير والزائر على حد سواء من خلال مساعد ذكي خاص بالسفراء يساعدهم في تبسيط المادة العلمية واقتراح أساليب عرض مبتكرة وصياغة محتوى للورش التوعوية إلى جانب مساعد GenAI تفاعلي مخصص للأطفال وأولياء الأمور للإجابة على استفساراتهم حول الحياة الرقمية الآمنة وتقديم محتوى مبسّط وموثوق يعزز الوعي الرقمي الأسري.

وتم أيضا استعراض مبادرة "مواساة" التي تهدف إلى الارتقاء بخدمة التعامل مع حالات الوفاة والإجراءات المرتبطة بها من خلال تصميم باقة خدمات متكاملة توحد الإجراءات وتنسق الجهود بالتعاون مع 13 شريكا استراتيجيا وتشغيليا .

وكرم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي والمهندسة لمياء الحصان الشامسي الفائزين في"هاكاثون الشارقة الرقمي" الذي انطلقت فعالياته في جيتكس 2025 بتنظيم من دائرة الشارقة الرقمية بالشراكة مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الشارقة للشباب.

وأعرب الشيخ سعود بن سلطان القاسمي عن فخره واعتزازه بالطاقات الوطنية التي أثبتت قدرتها على إيجاد حلول رقمية للتحديات الواقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيراً .

ولفت إلى أن الأفكار والمشروعات التي شهدها الهاكاثون بداية لمسار جديد من التعاون والعمل المستمر لتحويل هذه الابتكارات إلى مشاريع عملية تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريع البنية التحتية لتبقى الشارقة نموذجاً عالمياً في الابتكار والريادة الرقمية.