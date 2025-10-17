مذكرة تفاهم بين "الشؤون الإسلامية والأوقاف" ومجموعة "إي آند"

دبي في 17 أكتوبر/وام/ وقّعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2025 في دبي، مذكرة تفاهمٍ مع مجموعة "إي آند" لبناء شراكةٍ استراتيجيةٍ في مجالات الخدمات الذكية والرقمية ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وذلك بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة وسعادة مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند الإمارات”.

قع المذكرة سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة،وسعادة عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في شركة "إي آند الإمارات".

وأوضح أحمد راشد النيادي، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق مبادرات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نحو تعزيز التعاون المؤسسي واستثمار التقنيات وقنوات الاتصال في تطوير خدماتها، مؤكدا أن هذه الخطوة تستهدف بناء شراكاتٍ استراتيجيةٍ بين الهيئة ومجموعة اتصالات والتمهيد لإعداد اتفاقياتٍ واضحة المعالم ومحددة الأهداف حول آفاق التعاون المشترك.

وشدد النيادي على حرص الهيئة على استثمار التحول الرقمي والذكي في كل شؤونها وخدماتها، بما في ذلك خدمات الزكاة والوقف، والعمل على تطوير قنوات الاتصال الذكية الخاصة بها لتسهيل عمليات التبرع، والاشتراك في المبادرات الوقفية والخيرية، وذلك انسجاماً مع الرؤية الوطنية في دعم التحول الرقمي والذكي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بطرقٍ حضاريةٍ مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع.

من جانبه أكد عبدالله إبراهيم الأحمد أن "إي آند الإمارات" ستسخر خبراتها في التحول الذكي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للعمل مع الهيئة على تطوير حلولٍ مبتكرةٍ تدعم مبادراتها الوقفية والخيرية، وتسهم في تسهيل الخدمات وتعزيز التكافل الاجتماعي بما يواكب رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.