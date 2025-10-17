وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق "راصد السلامة الذكي" في جيتكس

دبي في 17 أكتوبر/وام/ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال مشاركتها في معرض "جيتكس غلوبال 2025"، مشروعها الجديد "راصد السلامة الذكي"، بوصفه أداة مبتكرة لتسهيل عملية متابعة وتطبيق معايير الصحة والسلامة في أماكن العمل ما يعكس التزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتعزيز بيئة العمل الآمنة وتحديث أدوات الرقابة الميدانية، والتفتيش الذكي.

وأكدت سعادة شيماء العوضي وكيل الوزارة لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية أن المشروع يجسد توجه الوزارة نحو استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرقابة الميدانية، وتسهيل عملية متابعة وتطبيق معايير الصحة والسلامة، بما يواكب التوجهات الطموحة لحكومة دولة الإمارات في ريادة الخدمات الحكومية، وتعزيز نماذج الابتكار والحلول المبنية على مخرجات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن المشروع ينسجم مع أولويات الوزارة واستراتيجيتها في تعزيز رفاهية العمال وسعادتهم من خلال بيئة العمل الآمنة والصحية، ويدعم مسيرتها الإنسانية المستدامة في سوق العمل، وأولوياتها في الصحة والسلامة العمالية واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

يُعد "راصد السلامة الذكي" نقلة نوعية في طريقة تعامل الوزارة مع متطلبات السلامة في أماكن العمل عبر توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الرؤية الحاسوبية المتقدمة لرفع كفاءة الرقابة على بيئة العمل وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية.

تم تصميم المشروع ليكون شريكًا ذكيًا للمفتشين عبر قيامه بتحليل الصور والبيانات الميدانية تلقائيًا، والتعرّف على المخالفات والمخاطر المحتملة، مثل غياب معدات الوقاية، أو سلوكيات العمل غير الآمنة، أو تراكم المواد الخطرة، بدقة وسرعة تفوق قدرات الملاحظة البشرية التقليدية.

يعتمد النظام على خوارزميات تعلم عميق (Deep Learning) تم تدريبها على آلاف المشاهد الواقعية من بيئات عمل مختلفة، مما يتيح له اكتشاف الأنماط غير الآمنة فور ظهورها ويستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل النتائج وصياغتها في تقارير ذكية بلغة طبيعية توضح نوع المخالفة، موقعها، واحتمالية خطورتها، وتقدّم توصيات فورية للإجراءات التصحيحية المقترحة، مما يقلّص الجهد على المفتشين الميدانيين ويرفع كفاءة عمليات التفتيش إلى مستويات غير مسبوقة.

يُعد "راصد السلامة الذكي" جزءًا من التحول الرقمي في منظومة التفتيش ويسهم في تحويل البيانات الميدانية إلى قرارات استباقية، ويمنح المفتشين القدرة على التركيز على التحليل والتقييم بدلاً من المهام الروتينية.

ويحظى زوّار جناح وزارة الموارد البشرية والتوطين في "جيتكس 2025" بفرصة استكشاف المشروع عن قرب، والاطلاع على كيفية تحليل الصور، ورؤية نماذج حية لكيفية رصد المخالفات باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.